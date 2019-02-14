北市3月4日新增兩商圈機車格收費 每次收費上限20元

2019-02-14 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市府推動機車停車格全面收費，第一階段針對16大商圈實施，除現有9處商圈已收費，交通局今天也公布松山車站、中山商圈周邊1337個機車格3月4日起也將開始收費，同收費區每天每次收費上限都是20元；另外，因應民眾反映盼機車格能確保「一格停一車」，松山路周末起也將先行試辦35個「瘦身版」機車格。

北市現有南陽特區、內湖科技園區、台北車站、士林夜市、木柵動物園及信義、公館、西門、光華商圈等9處商圈機車格已納入收費；停車管理工程處配合全面收費政策，考量松山車站、中山商圈周邊軌道與公車運輸便利，為增加路邊停車周轉率，減少久占情況，3月4日起將納入收費。

中山車站機車格未來收費時間為每周一到周六早上9時到傍晚5時，收費路段為中山北路一段、（市民大道至南京東路）、中山北路二段（南京東路至長春路）、南京西路與長安西路（皆為承德路至中山北路區段）、承德路二段（南京西路到平陽街）、長安西路19巷2弄與南京西路18巷（皆為長安西路至南京西路區段）。

松山商圈收費時間則為每周一到周六早上9時到晚上8時，收費路段為松山路（八德路到忠孝東路）、松信路（八德路到松隆路）、八德路四段與松隆路（皆為松信路到中坡北路區段）。

另外，停管處近來研擬縮減機車格寬度為0.7公尺，盼藉此讓機車格停車秩序維持「一格一車」避免「兩格擠三車」等亂象，因設置規則明訂寬度至少1公尺，本預計擬好計畫試辦報交通部通過後才開始測試，如今卻改變主意配合松山商圈收費先行在松山路135號、141號前兩路邊區段試辦，原本共有24格，重畫標線後變成35格，同時也會在部分機車格間設置「車輪擋」測試是否能較有效維持「一格一車」。