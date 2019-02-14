松山車站與中山商圈周邊機車停車格 3月4日起收費

2019-02-14 13:02 中央社 台北14日電



台北市停車管理工程處今天宣布，松山車站、中山商圈周邊共1337格機車停車格，自3月4日起納入收費，費率為每次20元。

停管處營運科長黃詩涵上午透過新聞稿宣布，考量松山車站、中山商圈周邊具有台鐵、捷運、公車、客運等充沛大眾運輸資源，為增加路邊停車周轉率，減少長期佔用，3月4日起，兩處共有1337格機車停車格納入收費。

黃詩涵說，目前台北市共有信義商圈、南陽特區、內湖科技園區、台北車站、士林夜市、公館商圈、西門商圈、光華商圈及木柵動物園等9個區域的機車停車格納入收費，有效改善機車停車秩序。

她表示，松山車站與中山商圈將是台北市第10及11處納入收費區域，費率為每次20元，松山車站收費時間為週一至週六上午9時至晚間8時；中山商圈收費時間為週一至週六上午9時至下午5時。

松山車站周邊機車停車格收費路段為松山路（八德路四段至忠孝東路五段）、松信路（八德路四段至松隆路）、八德路四段（松信路到中坡北路）、松隆路（松信路至中坡北路）。

中山商圈周邊停車格收費路段為中山北路一段（市民大道一段至南京東路）、中山北路二段（南京東路至長春路）、南京西路（承德路一段至中山北路一段）、長安西路（承德路一段至中山北路一段）、承德路二段（南京西路至平陽街）、長安西路19巷2弄（長安西路至南京西路）、南京西路18巷（長安西路至南京西路）。

另外，為解決現行機車停車格位寬度較大，常有2輛機車擠在同一格情形，停管處在松山路將試辦機車停車格寬度縮為70公分，觀察機車停放情形及蒐集各界意見後，依試辦結果評估後續處理方式。