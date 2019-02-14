新北元宵小提燈有兩款 厚D家、掌上明豬15日發送

2019-02-14 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市豬年元宵小提燈今曝光，兩款造型粉紅色的取名「掌上明豬」、黃色的是「厚D家」，有3種動態玩法，15日起在29區公所發送，16萬份發完為止。記者祁容玉／攝影 分享 facebook

新北市豬年元宵小提燈今天曝光，兩款造型粉紅色的取名「掌上明豬」、黃色的是「厚D家」，結合小提燈、掌中偶功能，還可裝上輪軸向前奔跑，共3種動態玩法，設計融入新北市八里桶柑和萬里蟹等特產，，並選擇環保石頭紙材質，15日起在29區公所發送，16萬份發完為止。

新北市民政局表示，新北市豬年元宵小提燈有2種造型、3種動態玩法，除了可以手提，也以布袋戲偶的概念設計，可以套在手上當玩偶，小豬提燈臉部可以加上墨鏡，鼻子、耳朵、眼睛、手部都可以活動，造型生動有趣。

另外小提燈可以加裝輪軸，搭配橡皮筋的動力，就可以讓小提燈往前奔跑，象徵豬年好運滾滾來，錢財滾滾來，小提燈加上的春聯寫著「ㄓㄨ事大吉」的「春聯」，背面則開放民眾自己寫上最想要的吉祥話和祝福，玩偶的手部還可以加上萬里蟹或桶柑，除行銷在地農特產，也有豐衣足食、幸福滿滿的概念。