新北元宵小提燈有兩款 厚D家、掌上明豬15日發送
新北市豬年元宵小提燈今天曝光，兩款造型粉紅色的取名「掌上明豬」、黃色的是「厚D家」，結合小提燈、掌中偶功能，還可裝上輪軸向前奔跑，共3種動態玩法，設計融入新北市八里桶柑和萬里蟹等特產，，並選擇環保石頭紙材質，15日起在29區公所發送，16萬份發完為止。
新北市民政局表示，新北市豬年元宵小提燈有2種造型、3種動態玩法，除了可以手提，也以布袋戲偶的概念設計，可以套在手上當玩偶，小豬提燈臉部可以加上墨鏡，鼻子、耳朵、眼睛、手部都可以活動，造型生動有趣。
另外小提燈可以加裝輪軸，搭配橡皮筋的動力，就可以讓小提燈往前奔跑，象徵豬年好運滾滾來，錢財滾滾來，小提燈加上的春聯寫著「ㄓㄨ事大吉」的「春聯」，背面則開放民眾自己寫上最想要的吉祥話和祝福，玩偶的手部還可以加上萬里蟹或桶柑，除行銷在地農特產，也有豐衣足食、幸福滿滿的概念。
民政局長柯慶忠表示，今年豬年小提燈設計獨步全台，也使用環保石頭紙材質，只需將紙張交錯組合，即可完成一隻可愛的小豬燈籠，也提醒市民，在元宵節過後，別忘了要將小提燈的燈泡、電池拆下，妥善資源回收，各區發放地點、時間等資訊、以及小提燈組裝影片，可上民政局網站https://www.ca.ntpc.gov.tw/查詢，或向各區公所洽詢。
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