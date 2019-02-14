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拍賣不用再看紙本 北院啟用電子公佈欄

2019-02-14 12:39中央社 台北14日電

為了讓民眾即時了解拍賣資訊，台北地方法院今天啟用拍賣公告電子公佈欄，擺脫過去觀看紙本公告的不方便。

台北地院行政庭長黃柄縉指出，傳統的拍賣公告採用紙本貼在公佈欄，不過，因為公告事項多，加上一般以定拍時間先後公告，導致一般民眾閱覽拍賣公告資訊上較不方便。

黃柄縉表示，基於環保觀念無紙化、資訊透明化、即時化、效率化，並方便民眾即時瞭解相關資訊，今天在投標室外啟用電子公佈欄，將主要的拍賣公告事項以電子公佈欄的方式呈現，便利民眾第一時間掌握重要訊息。

另外，北院同時透過投標室的即時訊息與外網連線，在電子公佈欄及外網可以瞭解當天不動產拍賣的結果為何，究竟以多少價格拍定，或者是無人應買而流標抑或由債權人承受等，達到拍賣資訊的公正、公開、透明。

台北地院指出，新設置的電子公佈欄共有6面電子看板，前3面是不動產拍賣公告，主要揭示訊息包括「案號、拍賣日期、拍賣總底價、點交、股別、拍別、備註」；第4面為動產拍賣公告，主要揭示訊息包括「案號、拍賣日期、股別、拍別、動產名稱、數量」；第5面為停拍公告。最後一面則是通訊投標公告，欄位包括「案號、拍賣日期、拍賣總底價、點交、股別、拍別」。

北院表示，電子公佈欄所公告的都是一般民眾最關切的主要訊息，至於依據強制執行法其他應公告事項部分，民眾可以使用北院建置的查詢機系統查詢，或再透過司法院公告系統查詢。

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