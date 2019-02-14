女星批東區沒落 柯文哲:有些重心會調整

相關新聞
陽明山花季明登場 花鐘周邊有交管山下停車有優惠2019-02-14 11:26
故宮南院賞花海 夕照美景看三國群英紙風車2019-02-14 09:28
南港展覽館9026站設雨遮 嘉惠通勤族2019-02-13 23:58
新北「送子鳥」傳授育兒 視障夫妻順利上手2019-02-13 23:45
里鄰編組卡關 新北將歸零重來2019-02-13 23:42
新北拚400萬人口 男嬰抽中機票2019-02-13 23:37
巷弄車禍多 學者：應分析原因找解方2019-02-13 23:12
情人節迎「新」 北市戶所設結婚專區2019-02-13 22:40
海砂屋重建／江南市場啟用 轉型超市和商旅2019-02-13 22:36
北市巷弄交通事故 逐年攀升2019-02-13 22:32
影／台北流行音樂中心宣傳片太特殊 網路掀話題2019-02-13 19:57
三色櫻花期尾聲 淡水天元宮單日上萬人2019-02-13 19:11
淡水埤島里苦等20餘年 自來水終於動工2019-02-13 19:11
機車待轉等太久 汐止民眾盼與汽車一起轉2019-02-13 19:10
萬里市場卸貨區好危險 攤商陳情盼翻修2019-02-13 19:09
汐止夢湖溪大雨又塌 1800萬元重新鞏固2019-02-13 19:09
新北人口將破400萬 未滿周歲男嬰幸運抽中北海道機票2019-02-13 16:51
李登輝誇有個「好媽媽」 柯文哲笑：廢話，當然教得很好2019-02-13 14:15
北基議員張之豪、高嘉瑜連線 南港展覽館9026站不淋雨2019-02-13 14:07
陽明山花季周五登場 暖冬影響同時賞櫻、杜鵑花2019-02-13 13:18
平溪天燈節本周末及元宵兩活動交管、停車資訊看這裡2019-02-13 12:28
柯P「環狀線機電要統一」 李明賢：假議題創聲量2019-02-13 12:23
侯友宜：市府公文會議流程繁瑣 簡政便民從內部開始2019-02-13 10:52
台東天后宮擲筊 新北市民台東女婿獲首獎轎車2019-02-10 17:13
北市光雕與三峽賽神豬「撞臉」？ 在地人驚呼真的像2019-02-10 16:59
新北市友善機車族措施 騎士紛紛喊讚2019-02-10 15:25
新北推機車好行 提高騎士安全2019-02-10 15:10
貢寮隱藏版的神秘小漁港 冬夜溪口看撈鰻2019-02-10 13:38
台北燈節2月16日登場 串連10大商圈促銷2019-02-10 08:58
中和烘爐地福德宮 賞櫻祈福一次滿足2019-02-10 07:30
廣角鏡／蘭嶼豬寶寶 到台北拜年2019-02-09 23:34
新北8景點 帶望遠鏡賞鳥去2019-02-09 23:30
縮機車停車格寬度 專家：僅能治標2019-02-09 23:28
松山車站、中山商圈 機車格下月收費2019-02-09 23:26
2格擠3車…北市機車格擬「瘦身」2019-02-09 23:24
維持柯文哲網路聲量 小編：要靠施政成果2019-02-09 21:19
高嘉瑜25年前「浴衣照」曝光！網友驚：仙氣破表2019-02-09 20:56
松山霞海城隍廟迎財神 3萬份發財金搶光2019-02-09 18:38
高嘉瑜挖出國中畢冊 同學證明「有個瘋女在我們班」2019-02-07 20:59
熱門文章
新竹市外移人口多 在地人這個星座最多2019-02-13 18:04
今年首發 台南鳳梨今裝櫃銷上海2019-02-13 19:21
林姿妙喊高鐵延宜蘭 陳歐珀：若不務實到外太空都可以2019-02-13 14:01
桃市13戶政事務所新便民措施 15日起推首辦護照服務2019-02-13 18:04
影╱南無戰鬥陀螺！女法師4分鐘狂轉百圈最後吐了2019-02-13 14:28
影╱女亂入原民舞表演跟著跳 還叫舞者「快跳啊！」2019-02-14 09:24
萬人「吃飯擔」的滋味 下周二來雲林體驗2019-02-13 14:43
搶救少子化！屏東市生育補助加碼至15000元2019-02-13 13:16
立委盼行政院長讓農地工廠合法 檢察官憂全民成受害者2019-02-13 22:45
國5北上雖有「秘徑」 但這個交流道還是塞到紫爆2019-02-13 17:04
新北人口將破400萬 未滿周歲男嬰幸運抽中北海道機票2019-02-13 16:51
陽明山花季周五登場 暖冬影響同時賞櫻、杜鵑花2019-02-13 13:18
平溪天燈節本周末及元宵兩活動交管、停車資訊看這裡2019-02-13 12:28
「花在彰化」活動誰是第60萬名幸運兒？電動機車馬上騎回家2019-02-13 20:30
影／台灣燈會 30萬蚵殼打造15米高新住民主燈「海之女神」2019-02-13 19:43
搶救高麗菜價 種植登記試辦每公頃至少補助3萬2019-02-13 12:49
南投燈會特別演出 銅梁火龍、安塞腰鼓陸續登場2019-02-13 13:15
影／台南東山迎佛祖凌晨回駕 信眾沿途掃炮屑歡喜做2019-02-14 02:13
北埔冷泉疑遭人毒魚 網友痛批缺德、沒良心2019-02-13 14:31
藍寶石歌廳秀20日愛河燈會再現 白冰冰邀老少到場欣賞2019-02-14 00:24
得標業者自行履勘 國民黨屏東縣黨部大樓命運多舛2019-02-13 12:15
快儲水！大園市區及工業區將停水11小時2019-02-13 17:43
別相信導航 到后里泰安看櫻花請這樣走2019-02-14 08:08
仁愛櫻花配溫泉推花の湯 賞櫻搭公車可直達暨大2019-02-14 07:36
新竹「北水南送計畫」 水利署長：明年底前完成2019-02-13 18:14
鄭文燦情人節早餐吃這樣 網友笑：難怪越來越胖2019-02-14 11:13
「別拆散五兄弟」 地方為新竹市六燃廠區請命保留2019-02-13 19:55
柯P「環狀線機電要統一」 李明賢：假議題創聲量2019-02-13 12:23
跟上竹縣新生兒營養補助加碼 芎林、北埔提高生育津貼2019-02-13 17:46
台南16議員有10人投入立委選舉？「韓流」讓藍軍大振2019-02-13 13:31
12菲籍騎士環島找無地方住 友人臉書貼文感謝警相助2019-02-13 16:46
李登輝誇有個「好媽媽」 柯文哲笑：廢話，當然教得很好2019-02-13 14:15
來去眷村住一晚！馬祖新村眷村文創園區開放經營民宿2019-02-13 14:10
影／台北流行音樂中心宣傳片太特殊 網路掀話題2019-02-13 19:57
影╱冬天太暖 彰化東螺溪木棉花道提早盛開2019-02-13 14:37
台中長億高中旁的溪水黑又臭 環局找到原因了2019-02-13 18:04
三色櫻花期尾聲 淡水天元宮單日上萬人2019-02-13 19:11
社區圖書室長蚊子 桃園巿府推生小誠品2019-02-14 07:57
后里泰安櫻花季周六登場 暖冬恐無花海可看2019-02-14 08:13
宜蘭「林燈古厝」三合院屋損窗破 縣府搶救蓋防護罩2019-02-13 22:44
留言