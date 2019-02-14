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陽明山花季明登場 花鐘周邊有交管山下停車有優惠

2019-02-14 11:26聯合報 記者翁浩然╱即時報導

陽明山花季明天登場，將舉辦到3月17日共31天。圖／聯合報系資料照片
陽明山花季明天登場，將舉辦到3月17日共31天。圖／聯合報系資料照片
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陽明山花季明天登場，將舉辦到3月17日共31天，期間逢假日除仰德大道有通行管制外，陽明書屋、花鐘、前山一帶部分道路將有限制遊覽車駛入或啟動單向通行等交通管制；而今年花季巡迴專車共3條路線，由大都會客運、三重客運負責營運，另外，民眾於山下指定停車場停車，搭花季專車上山也將有停車優惠。

因應陽明山花季於二二八連假及周末等假日人車潮，仰德大道假日早上7時到下午4時於「仰德大道與至誠路口」、「至善路2段1巷口」啟動上山管制；「陽明路與中橫街口」、「格致路與凱旋路口」則在下午2時到傍晚6時有下山管制，汽車必須持通行證才可通行；而「格致路與菁山路口」、「陽明路與新園街口」、「至善路3段71巷口」3處則會視車流機動啟動管制。

交通局指出，陽明路一段中橫街口往北至陽金公路中興路口一帶的花季景點也都有車輛動線管制，如前山公園附近，逢假日早上7時到傍晚6時，紗帽路於中橫街以北路段禁止車輛進入，陽金公路勝利街口也管制車輛轉入勝利街，僅公車可通行；而陽金公路與湖山路一段路口到花鐘區段則禁行遊覽車通行。

另外，花鐘廣場停車場僅供公車停靠，不開放私人車輛停放，而第二停車場僅平日早上7時到晚上7時開放給民眾停車，其他時段供公車調度使用，且陽明山立體停車場及第二停車場，汽車費率將提高到每小時60元。

為鼓勵民眾多使用大眾運輸上山，民眾於山下的百齡高中、福林公園地下停車場停車，持停車票卡於陽明山上「花季專車服務處」加蓋停車專用優惠章，將享有汽車前3小時免費、機車免費優惠。

公共運輸處指出，今年花季專車採1段票，有124路（小油坑─陽明山國家公園管理處─陽明山公車總站）、125路（花鐘－陽明山公車總站）及131路（陽明山國家公園管理處－竹子湖）共3條，分別通往熱門景點或交通樞紐如小油坑、花鐘、竹子湖、頂湖、第二停車場、公車總站等，此外，休閒公車128路將配合延駛至竹子湖，休閒公車129路則會加密班次。

公運處說，民眾上山可於捷運石牌站搭乘小8及128路公車、捷運北投站搭乘小9及129路公車、捷運劍潭站與周邊地區搭乘109、111、紅5及260等公車路線，而行動不便的民眾則可從台北車站搭乘260（含區間車及花鐘線）公車上山，260路花鐘線全線配置低地板公車，並設有2席無障礙座位，班次還包含2輛大型復康巴士，設有6席無障礙座位。

陽明山花季明天登場，將舉辦到3月17日共31天，期間逢假日除仰德大道有通行管制外...
陽明山花季明天登場，將舉辦到3月17日共31天，期間逢假日除仰德大道有通行管制外，陽明書屋、花鐘、前山一帶部分道路將有限制遊覽車駛入或啟動單向通行等交通管制。圖／交通局提供
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