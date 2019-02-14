故宮南院賞花海 夕照美景看三國群英紙風車

2019-02-14 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



故宮南院園區北側藝文廣場，佈置2.6公頃花海。記者卜敏正／攝影 分享 facebook

故宮南院近期展出「赤壁與三國群英形象特展」，春節假期吸引觀展人潮，本月17日（周日）晚間續推紙風車劇團「三國奇遇記」，另園區北側藝文廣場，佈置2.6公頃花海，及巨型青花盤龍天球瓶裝置藝術，遊客傍晚離開前還可到至善橋旁，欣賞湖畔夕照、落日餘暉倒影。

國立故宮博物院南院處長彭子程說，赤壁與三國群英形象特展以歷史、文人及大眾流行角度呈現三國英雄人物形象，展期至4月14日；另寒假限定、憑門票索取的「MUSE大玩家」漫遊三國小書，逗趣介紹三國經典故事，老少咸宜，憑門票索取並完成「漫遊三國」小書，假日加碼送南瓜精靈資料夾。

故宮南院表示，17日下午2時一樓兒創教室「三國人物立體摺紙親子DIY」，Q版人偶完成後還可即興來場趣味擂台賽，線上報名網址https://event.npm.gov.tw，另保留15組名額現場排隊。

17日晚間6時30分，在園區北側慶典花園，紙風車劇團演出「三國奇遇」兒童劇，講述小男孩和他的「羊」朋友穿越回到三國時期，遇見劉備、關羽和張飛的奇妙故事，現場提供台灣燈會「屏安豬」小提燈驚喜限量放送。