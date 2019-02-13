海砂屋重建／江南市場啟用 轉型超市和商旅

2019-02-13 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ／台北報導



江南市場改建後，今正式啟用，由傳統市場轉型為超市與商旅。 記者莊琇閔／攝影 分享 facebook

位於北市內湖的江南市場2000年鑑定為海砂屋，市場處考量周邊消費習慣改變，以BOT方式重建，並轉型不再做傳統市場。改建後的新大樓今正式啟用，為地下3層、地上9層的豪華複合大樓，1、2樓為家樂福超市，3樓以上為商業旅館。

市場處表示，改建期間，因消費習慣及周遭競爭環境改變，客群轉移至內湖路一段737巷商圈、文德路66巷黃昏市場，以及超市及內湖大賣場等，89名攤商經調解，依法給予每攤位60萬元補助費，讓攤商退場。

而得標廠商甲山林公司，除支付1600萬元權利金，還須負擔約8億元興建費用，每年另付土地租金約110萬元。新大樓雖不再有傳統市場，但仍作為市場使用，由BOT得標廠商自行招商，引進家樂福便利購超市，去年11月起試營運，採24小時營業。

3樓至10樓為凱撒飯店旗下的凱旋酒店進駐，共88間客房，以愛麗絲夢遊仙境及馬可波羅遊記為主題風格設計，因位於內科園區，走精品商務酒店路線。

江南市場以BOT方式轉型為超市及商旅，改建期間，攤商及議員曾批評為假BOT，但北市府評估，只有11攤願意繼續營業，前景不看好，考量減少政府財政支出、引進民間資金及創意經營等，仍以BOT方式重建。