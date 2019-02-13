巷弄車禍多 學者：應分析原因找解方

2019-02-13 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



北市交通事故傷亡，機車族占多數。圖／交通警察大隊提供 分享 facebook

針對北市巷弄交通事故數與死傷數增加，淡江大學運輸管理系教授張勝雄指出，鄰里交通改善計畫對提升巷弄交通環境與人車分道有一定幫助，但不代表有做的巷弄一定能減少車禍與死傷人數，且現階段還可發現不少巷弄交通違規，有賴駕駛人、行人的守法與交通安全觀念，還有警方執法。

張勝雄進一步指出，北市巷弄車禍增加或許與主幹道的路邊禁止停車、機車退出人行道騎樓等交通措施有關，汽機車常開進巷弄找車位，增加車禍發生機會；既然數據顯示巷弄車禍逐年增加，就代表現行交通措施有不足之處，市府應設法分析原因，進一步找出解方。