影／台北流行音樂中心宣傳片太特殊 網路掀話題

2019-02-13 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



分享 facebook 台北流行音樂中心預計今年啟用，官方臉書粉絲團今天上傳一支宣傳影片，畫面中出現數隻疑似露屁股的蜜蜂，其中一隻飛向頭戴花辦的男子，透過吸管吸食液體後，隨後數隻蜜蜂開始搖頭晃腦、扭腰擺臀，貼文也提到台北市長柯文哲招牌語「嗡嗡嗡」，特殊少見的趣味風格吸引大批網友，紛紛留言「製作團隊吸很多呦」、「這批很純」、「屁精蜜蜂」，甚至直呼「台北市大麻合法化了？」，意外掀起話題。

對此，台北市文化局回應，為推廣宣傳北流，所以找許多知名演唱會視覺設計公司，並推出一系列短片，該影片的設計概念，主要將北流比喻為花朵、排隊人潮隱喻為蜜蜂，呈現北流歡樂氣氛。

台北市文化局指出，該影片不會下架，整體思考是以正向快樂為主軸，並非外界所想的負面影射，也尊重原唱者的整體發想，不過，之後將注意年輕族群的敏銳觀察跟聯想，並感謝網友提醒，未來影片會避免。