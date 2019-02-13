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機車待轉等太久 汐止民眾盼與汽車一起轉

2019-02-13 19:10觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止大同路上的建成及鄉長路口機車待轉都得等好久，民眾不斷陳情希望能夠和汽車一起左...
汐止大同路上的建成及鄉長路口機車待轉都得等好久，民眾不斷陳情希望能夠和汽車一起左轉進鄉長路。 圖／觀天下有線電視提供
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機車兩段式左轉，都得依規定到待轉區，不過，在汐止大同路上的建成及鄉長路口，是一個Y字路口，每次機車待轉都得等好久，所以，民眾不斷陳情希望能夠和汽車一起左轉進鄉長路，今(13)日上午，議員廖先翔就再度邀請相關單位人員現場會勘，要求評估改善。

建成里長黃信裕表示，大同路機車要待轉進鄉長路的機車不少，只是每次要待轉都得等好久，引起不少民怨，主要是因為依規定機車要兩段式左轉，所以，往往才剛在路口等了紅燈，接著幾步路到機車待轉區又要等一次紅燈，實在很麻煩，這是一個Ｙ字路口，緊鄰鐵路橋下這一側沒有來車，民眾不斷陳情，機車是不是可以和汽車一起轉，省去待轉時間。

市議員廖先翔指出，大同路、鄉長路是一個Y字路口，所以，一直以來都有民眾反應兩個問題，一個是機車左轉因為要待轉，所以，要等非常非常的久，因為目前這裡路口有左轉專用車道、還有左轉專用的時向，如果大家都按照交通規則來通行的話，開放機車內側直接左轉的話，其實是蠻安全的，加上其他縣市也有在評估讓機車可以行走內側車道直接左轉，那其實都是有效的來降低肇事率，所以，今天也來挑選這個路口讓機車可以跟汽車一起配合號誌左轉。

廖先翔說，第二個就是大同路，鄉長跟建成路口因為距離過近，所以，滯納的車子不是很多，加上這個路口有左轉專用時向號誌，有時消化速度慢一點就會造成回堵到建成路口，所以，也評估是不是增加左轉時間，讓路口順暢一點。

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