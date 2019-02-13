三色櫻花期尾聲 淡水天元宮單日上萬人

2019-02-13 19:11 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水天元宮後山櫻花要進入花期的尾聲，目前每天也有上萬人次，民眾可要趁著這幾天好天氣，上山賞花。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 賞櫻季節到來，各地櫻花陸續綻放中，淡水天元宮後山可以看到整片的粉色花朵，但這些櫻花在過年前就開始盛開，開花期也維持將近要一個月，接下來這幾天將要進入花期的尾聲，目前每天也有上萬人次，民眾可要趁著這幾天好天氣，上山賞花。

粉紅色的花朵在陽光底下綻放，來到淡水天元宮，除了以往大家期待三月的吉野櫻之外，在天壇後方三聖殿附近，廟方從十多年前就開始照顧種植，這一整片，三色櫻，而每到過農曆年前後，就會盛開，最近幾年也吸引不少遊客，而今年，這些櫻花在過年前就開始盛開，不少賞花民眾都趁著這幾天好天氣，來到天元宮不僅是可以登山還能夠享受粉色的浪漫氣氛。

來到淡水天元宮後山，整片山坡上的櫻花，相當美麗，也吸引了不少民眾前來拍照， 無極天元宮董事長 周志達 表示，今年天氣相當不錯，非常適合櫻花盛開，而開花期也已經維持了將近要一個月，接下來這幾天將要進入花期的尾聲。

無極天元宮董事長周志達表示，在年假期間，是櫻花的盛開期間，現在平常好天氣，每天也有上萬人次來到天元宮後山賞花，另外在天壇附近的吉野櫻，還得等到三月才會開始開花，而這幾天天氣穩定，在天元宮的後山可是出現許多人潮，目前三色櫻已經漸漸長出綠芽，也代表剩下不多的開花時間，民眾可要趁著這幾天的好天氣，上山賞花。