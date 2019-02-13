新北人口將破400萬 未滿周歲男嬰幸運抽中北海道機票

2019-02-13 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



第11波抽獎抽出北海道來回機票等134個獎項。記者施鴻基／攝影 分享 facebook 新北市人口僅差不到3000人就要突破400萬大關，市府今天辦11波抽獎，最大獎是北海道來回機票，價值4萬2000元，抽獎只剩最後3波。在律師見證下抽中不滿1歲的男嬰小鈞。他的母親李姓女子說，因在板橋置產遷籍，自己平時沒偏財運，出生不久的孩子為父母帶來好運很開心。

壓軸的第14波滿千抽獎最大獎是名建築師李天鐸規畫的淡水「海洋都心3：中央花園」18坪套房。最後3波抽獎還有納智捷U5汽車、gogoro電動機車、關島、帛琉和雪梨等地雙人來回機票，以及iPad、iPhone等3C產品。

新北市今年中旬之前預定迎接第400萬人口，去年推出「住在新北、設籍新北」活動進入倒數階段。截至今年2月1日，全市設籍人口達399萬7387人，距400萬人口不到3000人。獎項還包括60吋液晶電視、捷安特折疊腳踏車、自動研磨咖啡機及微電腦微波爐等134個獎品。

民政局長柯慶忠說，新北像是台灣縮影，族群和地理環境都相當多元，近年捷運開通發展更繁榮，環狀線完工後更可加強雙北城市交流，讓城市機能更好，未來新北不僅是台灣第一大都，也是讓市民感到最光榮的「宜居城市」。小鈞的父母可賞櫻花、吃拉麵，也可為旅日棒球好手王柏融加油打氣。