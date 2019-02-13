台北燈節很加勒比海 紀念鐘與大藍洞亮相

2019-02-13 16:02 中央社 台北13日電



台北燈節16日到24日在北市西區熱鬧登場，主燈「百變豬寶亮晶晶」昨已在西門紅樓前測試LED等設備。聯合報 圖／北市觀傳局提供 分享 facebook

今年台北燈節，台灣兩個邦交國的特色景點都成為主題花燈，分別為聖克里斯多福及尼維斯的柏克利紀念鐘和貝里斯的大藍洞，讓民眾不用出國就能感受中美洲風情。

去年以雄偉的「硫磺山堡壘」花燈頗受好評的聖克里斯多福及尼維斯今年再度受邀參加台北燈節，駐華大使查絲敏哈菁絲（Jasmine E. Huggins）表示，花燈以「柏克利紀念鐘」為主題，此鐘是為了紀念該國前立委湯瑪士柏克利（Thomas Berkeley），由時鐘及噴泉構成，四周種滿棕梠樹，是遊客必去地標，而12月聖克里斯多福及尼維斯嘉年華時，紀念鐘也是傳統文化表演的中心。

另一中美洲友邦貝里斯（Belize）的主題花燈則是世界十大地質奇蹟之一的「大藍洞」（The Great BlueHole），並於1996年正式列入聯合國教科文組織世界遺產，從高空中俯瞰就像海裡有隻明亮的大眼，因此被譽為「上帝的瞳孔」。除了大藍洞，還搭配海底生物與潛水客造型的花燈，駐華大使賀黛安（Diane Haylock）說，貝里斯擁有豐富的雨林、大堡礁生態及馬雅古蹟，歡迎旅客造訪。

台北市政府副秘書長薛春明表示，台灣與聖克里斯多福及尼維斯有超過35年的情誼，與貝里斯也建交30年，台北市致力於城市外交，希望藉由台北燈節讓彼此有更了解與交流，每年都可以看到他們的美麗花燈。