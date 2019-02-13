北基議員張之豪、高嘉瑜連線 南港展覽館9026站不淋雨

2019-02-13 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆每天有數萬通勤族到雙北上班、上課，但民眾反映南港展覽館9026站沒有避雨設施，雨天都得淋雨相當不便，基隆市議員張之豪與也是基隆人的台北市議員高嘉瑜連線爭取，在南港展覽館站候車亭設置防水雨遮，近日已完工。通勤族都說：「以後下雨也不用淋雨了」。

基隆青年陣線理事長張之豪去年當選安樂區市議員，因首都客運南港到大武崙的9026是安樂區民眾通勤轉搭捷運的重要通勤路線，但南港展覽館9026站沒有候車遮雨棚，平時大太陽曬得難受，下雨時又得淋雨，萬一沒帶雨傘更是得淋得滿身濕，希望增設防水雨遮，嘉惠通勤族。

張之豪在臉書表示，南港展覽館9026站候車棚防水布已經完工，通勤回基隆不再濕搭搭，他在1月與台北市的高嘉瑜議員服務處主任劉松堅、台北市府代表、首都客運代表聯合會勘南港展覽館站。2月防水布就已經完工，他感謝高議員協助辦理會勘，感謝首都客運步調明快，能改善，就爭取，絕不拖拖拉拉。