陽明山花季周五登場 暖冬影響同時賞櫻、杜鵑花

2019-02-13 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市政府今天舉行「2019陽明山花季」預告記者會，花季從2月15日至到3月17日，花季為期31天。記者張世杰／攝影 分享 facebook

台北市一年一度的陽明山花季將於本周五登場，由於受到暖冬影響，稍微打亂開花期，台北市工務局表示，今年罕見可以同時看見櫻花、杜鵑花，活動以「牽手觀櫻」為主題，邀請民眾親友上山遊玩賞花，能體驗花美，也能有文化薰陶，更是有吃有玩。

「2019陽明山花季」從2月15日至到3月17日，花季為期31天，並預定2月17日中午12點，於陽明公園花鐘廣場盛大舉辦開幕式活動，當天將邀請天鼓擊樂團、華岡藝校熱情舞蹈演出，展現青春活力，一同迎接春天櫻花的到來。

台北市政府今天舉行「2019陽明山花季」預告記者會，工務局公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，陽明山花季從開始到3月份，依序有茶花、山櫻花、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻和杜鵑花隨季節逐漸盛開。

工務局副局長張郁慧指出，陽明山花季是台北市歷史最悠久、最重要花季活動，每年吸引百萬的國內外花迷朝聖，所以歡迎各位市民朋友，一起攜家帶眷賞櫻，目前櫻花況已達兩成。

另外，張郁慧提到，今年受到暖冬影響，以往櫻花開完才登場的杜鵑花，目前也已經陸續綻放，讓今年來陽明山賞櫻的民眾有「眼福」，樹上開櫻花、樹下開杜鵑花。

除了2月17日開幕式，3月9日上午以變裝嘉年華形式展現文化藝術表演，下午則辦理街舞大賽讓學生在舞台上綻放盡情舞動，3月17日花季最後一天下午還有音樂會，花季期間公園處與北投地區文史工作室合作於陽明公園辛亥光復樓2樓展出陽明公園老照片與報載，來述說陽明公園的前世今生，相關活動內容及報名資訊可至官網查詢。

公園處提醒，2月15日起至3月17日止仰德大道假日管制時段延長，上山管制點為復興橋頭、至善路2段1巷口、上山管制時段則延長為07：00-16：00，下山管制點為陽明路1段43巷口、下山管制時段為14：00-18：00，陽明公園周邊地區道路則分區實施每日管制及例假日管制，呼籲民眾多利用大眾交通工具上山賞花。