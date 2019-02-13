平溪天燈節本周末及元宵兩活動交管、停車資訊看這裡

2019-02-13 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



平溪2019天燈節將登場，新北市政府16及19日分別在平溪國中及十分天燈廣場，辦理2019新北市平溪天燈節活動。瑞芳警分局今天公布交管措施及停車資訊，請民眾注意交通管制時段及地點。

瑞芳警分局表示，為了因應活動當日大量湧入的遊客及天燈施放會場的安全，警方於活動當天上午9時許到晚間12時許，啟動交通管制措施，並請民眾務必配合警方指揮引導，當地居民則可持區公所發放之通行證進出或透過現場指揮人員辨證後通行，分局也會在會場入口處設置機動派出所，並設有外事警察提供國內外遊客中英文雙語服務。

新北市政府說，說到平溪就讓人想到夜空中緩緩上升的一盞盞美麗天燈，新北市平溪天燈節更獲得全球最大旅遊網站TripAdvisor票選為臺灣2018年「最值得推薦國際旅客文化活動」。以及Reader’s digest推薦「40歲前要完成的40項旅遊清單」之一，且是臺灣唯一入選的節慶活動。

瑞芳警分局今天公布交通管制時段及地點：2月16 日、19日09:00-24:00實施全面性車輛管制(含機踏車，當地住戶依通行證通行) 。車輛管制點： (1)石碇區：市道106線(石碇雙溪口) (2)平溪區：基平橋十分端(另含2路口)、莊敬橋(汐平公路)、市道106線與臺2丙(丁字路口)、臺2丙(8K) (3)瑞芳區：市道106線(瑞芳工業區頂坪路口) (4)雙溪區：臺2丙線(13K)與北38柑腳交叉路口。

另外，106 線石碇雙溪口至頂坪路瑞芳工業區段，16、19日9:00-24:00 配合平溪天燈節活動全面管制禁止通行 ；臺 2 丙線基福公路段16、19日09:00-16:00 往雙溪、貢寮、基隆、宜蘭方向開放通行，車輛不得進入平溪區，於16:00後配合平溪天燈節活動全面管制禁止通行。

在交通配套措施，為鼓勵民眾使用大眾運輸，活動當日專車返程均免費搭乘：公車接駁動線運輸時間、路線：活動當日09：00至24：00。

2/16 平溪國中場(一)木柵動物園⇄白石里中埔。(二) 國道5號石碇交流道⇄白石里中埔。(三) 瑞芳火車站⇄汐平橋公車站。

2/19 十分天燈廣場 (一) 木柵動物園⇄十分南山橋線。(二) 國道5號石碇交流道⇄十分南山橋線。(三) 瑞芳火車站⇄基平橋8.5K。(四) 基隆火車站⇄十分基平橋線。(五)雙溪火車站⇄十分基平橋8.5K 。