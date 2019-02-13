柯P「環狀線機電要統一」 李明賢：假議題創聲量

2019-02-13 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲前天在臉書提到北捷環狀線第一期將在今年第四季營運，柯昨受訪說，機電系統越多就越複雜，環狀線不可重蹈文湖線覆轍，他要求整個機電系統要統一，整個環狀線機電系統不統一就慘了；對此，北市議員李明賢今天指出，柯的「環狀線機電要統一」，根本就是假議題，因環狀線後續階段的廠商本就要將前面的機電系統全部整合。

李明賢今於臉書指出，捷運環狀線是中運量系統，特性就是機電系統各有專利，得標廠商有其特殊系統規格；環狀線預計年底前通車的第一階段得標廠商為義大利Ansaldo公司，後續階段的施作廠商因公開招標，有可能是不同廠商得標，也需將自家系統與已完工的系統做整合。

例如當初木柵線為馬特拉系統，文湖線為加拿大公司，後者無論如何需將自身號次、控制等系統與馬特拉整合。

李明賢說，換言之，柯所謂的「環狀線機電要統一」，根本就是標準的「假議題」，因環狀線到最後一階段完工後，最後的廠商也得將前面廠商的機電系統全部整合；柯繞了一圈只是講廢話，「是要創造聲量嗎？」

李也表示，柯與其創造聲量，不如快點與政院溝通東環線可行性評估何時可通過，而施工期間的交通替代方案有了嗎？

捷運局則表示，捷運同路線的機電系統確實本就需整合才能運作，高運量因系統普及通用較無專利問題，中運量則要因地制宜所以專利技術多，若機電系統沒統一，後續整合成本會比較高。