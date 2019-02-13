侯友宜：市府公文會議流程繁瑣 簡政便民從內部開始

2019-02-13 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市長侯友宜今天主持市政、區政會議，認為過去公文、會議流程太繁瑣，認為他上任後的簡政便民應該要從市府內部開始，要求研考會4個月內設置行動治理資訊平台，盤點並整合市府作業資源，先簡化內部程序，才能達到便民目的，如建照申請，日後就可以更公開透明。

「該改變的就要改變」侯友宜說，所謂的簡政便民，必須有清楚的認知，才能快速的反應，而不是讓問題卡在繁瑣的公文流程中，許多單位都各做各的，市府要創造城市，須善加利用科技，讓所有資源在平台上就能獲得，「目前民間簡化流程比公家強很多，市府內部如果都做不到，要怎麼簡政便民？」

侯友宜說，過去許多會議一開再開，始終沒有結論，拖2、3年都還在通盤檢討，「有問題要快解決，不要拖在那裡。」日後他不希望再見到類似的情況。

他也認為以前許多報告都流於形式，只呈現一堆流水帳，開完意義不大。侯友宜認為各區報告要有訴求、有方法，利用機會向市府反映問題，尋求解決對策，而不是說過就算了。