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北市開學日吃「第凡內」早餐 師生家長自己動手做

2019-02-11 09:34聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

今天是開學日，台北市教育局長曾燦金（中）一早到中山區大佳國小，陪學童親手做早餐。...
今天是開學日，台北市教育局長曾燦金（中）一早到中山區大佳國小，陪學童親手做早餐。記者魏莨伊／攝影
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今天是開學日，台北市教育局長曾燦金一早到中山區大佳國小，陪學童親手做早餐，宣導12年國教健康飲食教育的重要性，也透過DIY「第凡內早餐」，強調早餐第一、使用平凡在地的食材、在家庭內學校內製作早餐的觀念，宣布新學期將有6所學校推動 「早餐實作試辦計畫」。

大佳國小今天早上舉辦「健康飲食教育─早餐DIY活動」，藉由師生、家長動手實作早餐的活動設計，提升師生健康飲食相關知識、情意與技能核心素養。

大佳國小校長李鍾慧表示，「第凡內早餐」展現對於學生精神、活力及健康的重視，其中「第」是早餐第一；「凡」是用平凡常見且營養均衡的當地或校園食材；「內」是鼓勵在「家庭內」或「學校內」自作早餐，以內化均衡飲食教育，做為突顯學生選食早餐重要性的健康飲食教育宣導。

開學的第一天，小一到小六的學童，分別製作香蕉巧克力厚片、鮪魚三角飯糰、蔬菜口袋燒餅、小田園沙拉、雞肉起士熱壓吐司及小田園蔥花蛋餅等6種早餐樣式以及營養好喝的自打豆漿。李鍾慧說，其中不僅富含纖維、蛋白質，更結合學校小田園教育，使用學生自種的珠蔥、薄荷、萵苣等校園食材入菜，是一份別具意義的餐點。

學生說，雖然是常見的早餐，但充滿了家的熟悉味道，而完成時的那份成就感，是在於看到對方吃進去的滿足表情，就算假日早起都願意在家做早餐給大家吃。

曾燦金表示，3月至6月起推將動健康飲食教育「早餐實作試辦計畫」，有大佳國小、麗山國小、雙園國小、武功國小、桃源國小及大同國小共6所試辦學校，規劃一系列早餐實作課程，進而培養學生愛護地球、尊重生命、珍惜食物、美感教育、生活自理技能及胸懷感恩之心的品德素養。

今天是開學日，台北市教育局長曾燦金（右2）一早到中山區大佳國小，陪學童親手做早餐...
今天是開學日，台北市教育局長曾燦金（右2）一早到中山區大佳國小，陪學童親手做早餐。記者魏莨伊／攝影
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大佳國小本學期加入「早餐實作試辦計畫」。記者魏莨伊／攝影
大佳國小本學期加入「早餐實作試辦計畫」。記者魏莨伊／攝影
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大佳國小透過DIY「第凡內早餐」，強調早餐第一、使用平凡在地的食材、在家庭內學校...
大佳國小透過DIY「第凡內早餐」，強調早餐第一、使用平凡在地的食材、在家庭內學校內製作早餐的觀念。記者魏莨伊／攝影
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