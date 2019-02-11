北市開學日吃「第凡內」早餐 師生家長自己動手做

2019-02-11 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



今天是開學日，台北市教育局長曾燦金（中）一早到中山區大佳國小，陪學童親手做早餐。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

今天是開學日，台北市教育局長曾燦金一早到中山區大佳國小，陪學童親手做早餐，宣導12年國教健康飲食教育的重要性，也透過DIY「第凡內早餐」，強調早餐第一、使用平凡在地的食材、在家庭內學校內製作早餐的觀念，宣布新學期將有6所學校推動 「早餐實作試辦計畫」。

大佳國小今天早上舉辦「健康飲食教育─早餐DIY活動」，藉由師生、家長動手實作早餐的活動設計，提升師生健康飲食相關知識、情意與技能核心素養。

大佳國小校長李鍾慧表示，「第凡內早餐」展現對於學生精神、活力及健康的重視，其中「第」是早餐第一；「凡」是用平凡常見且營養均衡的當地或校園食材；「內」是鼓勵在「家庭內」或「學校內」自作早餐，以內化均衡飲食教育，做為突顯學生選食早餐重要性的健康飲食教育宣導。

開學的第一天，小一到小六的學童，分別製作香蕉巧克力厚片、鮪魚三角飯糰、蔬菜口袋燒餅、小田園沙拉、雞肉起士熱壓吐司及小田園蔥花蛋餅等6種早餐樣式以及營養好喝的自打豆漿。李鍾慧說，其中不僅富含纖維、蛋白質，更結合學校小田園教育，使用學生自種的珠蔥、薄荷、萵苣等校園食材入菜，是一份別具意義的餐點。

學生說，雖然是常見的早餐，但充滿了家的熟悉味道，而完成時的那份成就感，是在於看到對方吃進去的滿足表情，就算假日早起都願意在家做早餐給大家吃。