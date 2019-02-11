新人過年步紅毯 結婚宴客花不到4萬獲稱讚

2019-02-11 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



徐乃義（後）稱讚康女（左2）、呂男（右2）結婚花費不到4萬元，是年輕人成家的榜樣，也能為感情、事業加分。圖／中壢美滿服務中心提供 分享 facebook

不少人因為沒錢不敢結婚，桃園市呂姓男子春節假期順利娶得美嬌娘，他和妻子在雙方家人同意下辦公證結婚、宴客不收禮金，花費不到4萬元，親友都稱讚，覺得結婚儀式不在花費多，夫妻有共識才是長長久久的美滿姻緣。

「資深媒人公」徐乃義指出，國人結婚，花費2、30萬元是基本開銷，上百萬元也不少，華人10大明星婚禮費用排行榜名列第一的李家誠和徐子淇花7億元，周杰倫和昆凌花費450萬元被認為是墊底，一般人結婚當然不能跟明星比，但除非是只辦理公證結婚，否則要辦桌請客，又要有喜餅，很難花費不到4萬元。

徐乃義說，曾經有對新人因為女方要面子，要求價格、數量不少的喜餅，婚後3年新郎才還清貸款，還有一對因為聘金問題差點結不成婚事，對於康女家長不鋪張浪費，男方父母也認同，可以列為婚前教材，希望未來的新人不要鋪張，省下開支，或許也會改變年輕人因擔心沒錢結婚而不敢結婚，或許還有助提升結婚和生育率。

美滿服務中心主任徐乃義表示，雖然這對佳偶不是在中心認識，但是仍為35歲新郎呂男找到合適對象感到高興。

呂半工半讀技術學院餐飲科畢業後，在台北晶華飯店由學徒開始，工作3年後去年在台北吳興街開丼飯專賣店，規模不大，但因靠近台北101生意不差，他一直想找到合適的另一半共同創業，也參加中壢美滿服務中心但是緣分一直不來。

徐乃義說，康姓女子大學畢業後在餐飲連鎖店上班，兩人因為對彼此有好感又志趣相同去年正式交往。康女的父母，認為呂男吃苦耐勞，很快答應婚事，並希望康女比照姊姊公證結婚，不收聘金也沒有嫁妝。

呂男的父母也認為公證結婚很好一口答應，雙方訂購30個喜餅每個180元，大年初五步上紅毯。呂母回娘家以過年請親友名義，辦每桌7000元的喜宴4桌，加上公證結婚1000元，總計花了3萬4400元將新娘子娶進門。