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一張秒懂圖又來了！ 明天上班首日氣象圖看這裡

2019-02-10 18:33聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

該來的還是要來，上班族春節連休9天後，明天上班首日，許多人今天都在網路上PO出超慘的心情小語，而氣象局則提供未來一周的天候，提醒上班族要「面對現實」。

氣象局指出，上班首日南北度不一樣，北部與東部都是陰涼短暫有雨，中南部則是天氣晴朗溫暖 ，台北高溫只有20度，中南部高溫則可以達到27到28度，而周二之後，北部溫度回升，天氣轉晴，一直要到周五才會再轉為有雨的天氣，周六則再有低溫，中南部則是一路都相當溫暖。

氣象局提供未來上班一周天氣圖。圖／氣象局提供
氣象局提供未來上班一周天氣圖。圖／氣象局提供
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氣象局高溫
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