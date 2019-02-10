公幼搶破頭 北市108學年度增收962人

2019-02-10 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



公共化幼兒園名額一位難求，今台北市教育局預告，108學年度增加公共化幼兒園將增收962個名額，公私幼比例將達到43%與57%。其中，公幼3至5歲專班增收30人，2歲專班增收462人，而非營利幼兒園將增開4校4園，共加收500名幼教生。

台北市教育局指出，目前推動「幼教托育愛持續」0至12歲銜接教育與照顧服務政策，增加2歲幼兒就讀公幼機會，包含公立幼兒園和非營利幼兒園招生，預計108學年度增收492名幼生，其中30人是3至5歲班，462人是2歲專班。

北市公幼班級數、招生數，也將在108年達到3至5歲608班、2歲專班102班，名額共計1萬9872人。扣除原園直升、身心障礙幼兒後，其餘名額將開放招生登記，3月中旬公告招生規定，在公幼招生抽籤後，緊接著開放非營利幼兒園招生抽籤。

在非營利幼兒園方面，108學年度規劃非營利幼兒園將增加4校，包括玉成國小、大安國小、雙園國中和西湖國中，各將招收106名額，加上他校增班，2歲專班和3至5歲班，總共加收500個名額，108學年度非營利幼兒園招生數將達到4719人。

不過，台北市長柯文哲上任後，宣告110學年度公私幼比例將達到7比3，然而按照目前規劃，108學年度公私幼比例也僅有43%比57%，還有一段落差。

對此，台北市教育局學前教育科長吳青娟表示，市府將配合中央「準公共化幼兒園」政策，將私幼轉型為準公共化幼兒園的部分，納入公共化比例一併計算。