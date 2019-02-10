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影／馬英九新春發福卡 站台鄭世維助選情

2019-02-10 11:15聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

前總統馬英九上午到新北市三重義天宮祈福並發放福卡，為三重立委補選候選人鄭世維拉抬選情，雖然馬前總統上次來義天宮是11年前，但可看到他在當地的人氣依舊火熱，排隊領福卡的民眾塞滿巷弄街道。

馬英九表示，希望今年國家能風調雨順，也給民眾拜年。而他也開玩笑的說發放的福卡另一面是財，所以不是發福就是發財。

前總統馬英九上午到三重義天宮祈福並發放福卡，民眾排隊塞滿巷弄街道。記者葉信菉／攝...
前總統馬英九上午到三重義天宮祈福並發放福卡，民眾排隊塞滿巷弄街道。記者葉信菉／攝影
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前總統馬英九（中）上午到三重義天宮祈福並發放福卡，為三重立委補選候選人鄭世維（右...
前總統馬英九（中）上午到三重義天宮祈福並發放福卡，為三重立委補選候選人鄭世維（右）拉抬選情。記者葉信菉／攝影
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前總統馬英九（中）上午到三重義天宮祈福並發放福卡，為三重立委補選候選人鄭世維（左...
前總統馬英九（中）上午到三重義天宮祈福並發放福卡，為三重立委補選候選人鄭世維（左）拉抬選情。記者葉信菉／攝影
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前總統馬英九（中）上午到三重義天宮祈福並發放福卡，為三重立委補選候選人鄭世維（右...
前總統馬英九（中）上午到三重義天宮祈福並發放福卡，為三重立委補選候選人鄭世維（右）拉抬選情。記者葉信菉／攝影
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馬英九拜年
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