影／馬英九新春發福卡 站台鄭世維助選情

2019-02-10 11:15 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 葉信菉 ╱即時報導



前總統馬英九上午到新北市三重義天宮祈福並發放福卡，為三重立委補選候選人鄭世維拉抬選情，雖然馬前總統上次來義天宮是11年前，但可看到他在當地的人氣依舊火熱，排隊領福卡的民眾塞滿巷弄街道。