台北燈節2月16日登場 串連10大商圈促銷

2019-02-10 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



2019台北燈節即將在2月16日登場，燈區範圍從西門町西門紅樓，沿中華路、忠孝西路，一路延伸到台北車站旁的行旅廣場。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 2019台北燈節從2月16日至2月24日在台北市西區熱鬧登場，今年將串連結合北市10大特色人氣商圈進行促銷活動，吸引國內外遊客體驗年節氣氛、玩遍台北。

北市觀傳局指出，今年台北燈節，除了賞燈，內行玩家也蒐羅周邊「好康活動」報你知，並結合鄰近10大商圈促銷。包括沅陵商圈、北門相機商圈、中華路影音商圈、重南書街、艋舺服飾商圈、艋舺夜市商圈、台北地下街、後站商圈、華陰街商圈及西門商圈。部分商圈特別針對農曆年節及燈節期間規劃好康慶祝活動，讓民眾買得開心。

10大商圈中，沅陵商圈2月15日至2月21日燈節期間將結合城中區周邊店家辦理促銷活動；北門相機商圈舉辦「2019 台北燈節趣味創意攝影比賽」，邀請民眾捕捉節慶歡樂的感覺，記錄台北燈節多元趣味、創意十足以及賞燈歡樂的年節氣氛。

中華路影音商圈於2月16日至2月24日台北燈節期間上午10點至晚上10時於中華路影音商圈會員店家舉辦促銷活動。包括「燈節打卡袋著走」及商品特價出清活動。重南書街即日起至2月26在商圈特約店家消費滿300元，免費贈送一本重南書街巡禮，還可以玩轉轉樂拿好禮。

此外，艋舺曾是台灣成衣批發的起源地，更是北台灣服飾產業重鎮，艋舺服飾商圈店家也多以成衣批發為營業重點，因價格實惠與衣飾種類多元，吸引許多民眾至商圈採購；而台北地下街活動結合「正明龍劇團」、「台北霞海城隍廟」、「大稻埕戲苑」、「百萬好禮輕鬆帶回家活動」，即日起至2月24日下午4時，憑台北地下街當日購物滿500元的發票，即可於活動贈獎處兌換摸彩券1張。

觀傳局指出，今年後站商圈的流行服飾配件、手作材料與日用雜貨，豐富的商品讓人目不暇給，更是上班族與明星藝人的採購天堂，實惠的價格吸引大批民眾前往挖寶。華陰街商圈即日起至8月31日舉辦築夢市集結合文創、樂團、美食、直播、公益等攤位，每周假日在太原路至重慶北路間盛大舉辦，是旅客們週末出遊的好選擇。觀傳局表示，相關活動詳情，可參閱商圈官方網站或區粉絲頁。