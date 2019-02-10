中和烘爐地福德宮 賞櫻祈福一次滿足

2019-02-10 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市中和烘爐地往南山福德宮的山路沿線種植山櫻花，目前已開約6成，花期估計到2月中旬，民眾上山可賞櫻、祈福一次滿足。圖／新北市景觀處提供 分享 facebook 新北市各地櫻花逐漸盛開，中和烘爐地通往南山福德宮的山路上，沿線種植成排台灣山櫻目前也已綻放，開花約6成，花期預計持續到2月中。廟方提供的接駁車服務運行到今天，民眾可把握機會，賞花、祈福一次滿足。

新北市景觀處表示，台灣山櫻花期較早，目前包括烏來勇士廣場、石碇二格道路、汐止康皓坑溪等地山櫻花都已盛開，若不想跑遠，距中和南勢角商圈不遠的南山福德宮，除是求財著名廟宇，每年1月底到2月中旬也是賞山櫻花好去處。

景觀處指出，中和烘爐地通往南山福德宮的山路上，沿線種植成排的台灣山櫻，上山賞櫻還能居高臨下遠眺市區景觀，天氣好時有機會看到台北101，是新北賞櫻秘境之一。民眾可搭捷運到南勢角站，轉乘249、895公車到烘爐地站下車，沿登山步道步行約1.5公里，沿途賞櫻。

南山福德宮每年春節期間也提供接駁車，方便民眾上山，今年接駁車運行到今天，可多加利用，看完櫻花到廟內參拜、換錢母，祈求一年好運，也別忘了摸摸廟內土地公神像的元寶、鬍鬚、柺杖，象徵求財、求福求子、求官。