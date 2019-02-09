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維持柯文哲網路聲量 小編：要靠施政成果

2019-02-09 21:19聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲的網路聲量現在還輸高雄市長韓國瑜，不過，柯的小編、市府副發言人柯昱安說，首長個人特質是優勢，也可以和網紅合作，但不能一直靠此特質吃飯，首長要做事才是重點，也就是「我做事、你分享」，民眾才會有認同有感。

柯文哲的「小編」群，由柯昱安負責臉書、IG發文，「學姊」黃瀞瑩負責twitter。未來還會納入媒體事務組人員並引進影音人才，擴大小編群。

柯昱安說，首長網路聲量高高低低，半年前誰都不知道韓國瑜會竄起，也不會想到因中國國家主席習近平一句話，總統蔡英文的聲量也竄起來，現在不會知道半年後，又有哪些政治人物突然紅起來，網路聲量可以一時間衝得非常高，但不是永久。

最近傳出柯文哲網路聲量告急，過年拚網路聲量，為挑戰「一日雙城」開直播練騎，跟網紅吃飯、YouTuber合作，但柯昱安說，現在民眾都很聰明，不可能用嘩眾取寵的方式衝網路聲量，而是要有實際作為，也就是施政成果。

他說，柯文哲的聲量仍維持高檔，一方面和柯的個人形象和人格特質有關，包括穿著談吐，「有別於市面上的產品」，另方面也是民眾對柯這四年的作為感到認同，否則不會說到柯文哲還債五百億，有四十萬人按讚。

柯昱安表示，要維持網路聲量，還是要靠市政成果，柯文哲二○一六年曾聲勢低迷，後來是靠世大運、市政成果，支持者來才回來 。

柯文哲韓國瑜網紅
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