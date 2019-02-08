扯！要搭船發現整團不在船客名單內

2019-02-08 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



內政部警政署基隆港務警察總隊，今天下午接獲報案，有10多人要搭中遠之星船舶16時起航往大麥嶼的航班，在基隆港西岸旅客服務中心發生糾紛，以為遇到詐騙集團，基隆港警總隊派員前往了解，發現一名蕭姓男子涉嫌收了團費，卻沒取得船公司團體票折扣價，根本沒向船公司訂位。

警方指出，蕭姓男子去年12月間在新北市板橋區與開設修車廠友人聊天時，談及他可在春節期間邀團搭乘中遠之星，由基隆出發至浙江大麥嶼三天二夜旅遊行程，只需新台幣4000元即可成行。

蕭男之陳姓友人認為如此高CP值的行程，值得在過年期間邀約好友同遊，號召61名友人成團共遊，參加者多為中高年長輩。他們將旅費共新台幣24萬4仟元繳給蕭姓男子後，約定今日快樂出航。

今天下午，十多名遊客先到基隆港欲辦理登船作業時，發現全團旅客並未在中遠之星船客名單內，又聯繫不上蕭姓男子，緊急向基隆港警總隊報案，認為被騙了。

蕭姓男子從板橋趕至基隆港現場時，向在場十多名旅客解釋，因未取得船公司團體票折扣價，才沒有向船公司訂位。雙方協調由蕭姓男子在3天內與61位團員達成解約賠償，團員並保留法律告訴，始化解本次消費糾紛。