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過年不只發福袋 侯友宜探訪弱勢贈平安袋

2019-02-08 20:30聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市長侯友宜過年期間勤走宮廟發福袋，今天也抽空關懷板橋基督教恩友中心的獨居長者和弱勢民眾，送上平安袋和福袋，也感謝經營中心的基督教傳道李明義夫婦，17年來在板照顧無數弱勢民眾，讓人佩服。

侯友宜今天由社會局長張錦麗陪同，前往板橋恩友中心關懷。 侯友宜表示，大年初四是民間接財神的日子，他來送贈福袋，但李明義夫婦致贈的是滿滿的愛心，17年來在板橋幸福街小巷弄內照顧弱勢，從街友關懷到獨居長輩、單親家庭和身障朋友，因此他特地來感恩。

李明義表示，他的父親也是警察，因此對於侯友宜特別的有感情，他還告訴現場的民眾，侯友宜在副市長任內，為了夜訪關懷街友，有次還被傳染到疥瘡，自我隔離3天才有辦法上班，讓他非常的感動。

恩友中心過去長期關懷街友，近年轉型。李明義說，現在街友都已由社會局街友外展中心接手，因此中心改照顧弱勢家庭，每周除周三外都有供餐給弱勢民眾，周日發放米、麵條、罐頭等民生物資，除熱心民眾提供外，新北市實物銀行也常提供，平均參加的民眾有200人。

恩友中心義工中，88歲的廖春綢多年來煮飯給弱勢者吃，侯友宜今天送上福袋和平安袋，祝福她福氣滿滿。另年滿80歲的弱勢民眾也都獲贈一份平安袋，其餘參加聚會的民眾都獲得侯友宜親贈的福袋，表達市府對弱勢民眾的關懷。

新北市長侯友宜（左）今天也抽空關懷板橋基督教恩友中心的獨居長者和弱勢民眾，送上平...
新北市長侯友宜（左）今天也抽空關懷板橋基督教恩友中心的獨居長者和弱勢民眾，送上平安袋祝福。圖／新北市社會局提供
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新北市長侯友宜（左）今天也抽空關懷板橋基督教恩友中心的獨居長者和弱勢民眾，送上平...
新北市長侯友宜（左）今天也抽空關懷板橋基督教恩友中心的獨居長者和弱勢民眾，送上平安袋和福袋，也感謝經營中心的基督教傳道李明義（右），17年來在板照顧無數弱勢民眾，讓人佩服。圖／新北市社會局提供
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新北市長侯友宜（左）今天也抽空關懷板橋基督教恩友中心的獨居長者和弱勢民眾，為88...
新北市長侯友宜（左）今天也抽空關懷板橋基督教恩友中心的獨居長者和弱勢民眾，為88歲義工廖春綢送上平安袋祝福。圖／新北市社會局提供
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侯友宜福袋
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