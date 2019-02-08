影／初四迎財神 人潮擠爆金山財神廟

2019-02-08 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市金山、萬里交界的金山財神廟，以求「開運三寶—開運錢、財寶袋、財氣存摺」聞名，今天初四迎財神，廟方下午3點舉行團拜，但一早廟門還沒開，清晨6點半左右人潮已湧入金山財神廟，整日上山人車絡繹不絕，廟方人員都說「擠到寸步難行」。

金山財神廟位在金山、萬里交界的公館崙山腰，主祀五路財神，配祀文武財神、彌勒佛、濟公師父，千手觀音。廟方表示，參拜後若要求開運錢，ㄒ取3對筊請五路財神賜給開運錢後擲筊，擲出一對聖筊可借100元、兩對聖筊200元、三對聖筊300元，另外也可擲筊求財寶袋，廟內2樓則有文武財神，依職業不同可分別向文、武財神求「財氣」開戶領存摺。

每年廟方大年初四下午都會舉辦團拜，由於今天天氣轉涼，廟方人員原本以為人潮會比往年少，沒想到上午6點半左右廟門還沒開，廟旁的停車場已經停滿，上山人車沿路都塞在山路上，整日廟裡廟外都是參拜信眾，求開運錢等開運三寶的人絡繹不絕。