不問國運問蒼生 鹿港天后宮百年不變的堅持

2019-02-08 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



開春以來，各宮廟紛紛抽出國運籤，卻各有解讀，往往徒擾人心，甚至招來批評。反觀建廟約400年的鹿港天后宮，在宗教界地位儘管動見觀瞻，卻從不抽國運籤，而是抽取各行各業的運勢籤，鹿港天后宮管理委員會主任委員張偉東說，各行各業好，人民生活就好，與國運籤的元素其實是一樣的。

鹿港天后宮抽取各行各業籤，是一個行業抽一個籤，也各自擲筊一次決定運勢，今天上午抽取40個籤，就花了20多分鐘，過程嚴謹，許多行業業者與信眾都到場觀看。今年抽取的各行各業運勢籤中，運勢最好的是進出口、鮮魚及印刷商，較差的是食油與藥種商。

鹿港天后宮管理委員會主任委員張偉東說，天后宮世世代代以來，一直秉持長輩留下來的傳統，都是抽取各行各業籤支，而很多宮廟都在抽取國運籤，在古時候根本就沒有國運籤，天后宮一直沿襲這個傳統下來，也造成很多信眾不太理解國運籤跟各行各業籤是什麼元素，但其實都是一樣的，以前沒有廟宇敢去抽國運籤，亂抽可能會被皇帝砍頭或關廟，這是不可能的事。