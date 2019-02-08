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不問國運問蒼生 鹿港天后宮百年不變的堅持

2019-02-08 14:32聯合報 記者劉明岩╱即時報導

開春以來，各宮廟紛紛抽出國運籤，卻各有解讀，往往徒擾人心，甚至招來批評。反觀建廟約400年的鹿港天后宮，在宗教界地位儘管動見觀瞻，卻從不抽國運籤，而是抽取各行各業的運勢籤，鹿港天后宮管理委員會主任委員張偉東說，各行各業好，人民生活就好，與國運籤的元素其實是一樣的。

鹿港天后宮抽取各行各業籤，是一個行業抽一個籤，也各自擲筊一次決定運勢，今天上午抽取40個籤，就花了20多分鐘，過程嚴謹，許多行業業者與信眾都到場觀看。今年抽取的各行各業運勢籤中，運勢最好的是進出口、鮮魚及印刷商，較差的是食油與藥種商。

鹿港天后宮管理委員會主任委員張偉東說，天后宮世世代代以來，一直秉持長輩留下來的傳統，都是抽取各行各業籤支，而很多宮廟都在抽取國運籤，在古時候根本就沒有國運籤，天后宮一直沿襲這個傳統下來，也造成很多信眾不太理解國運籤跟各行各業籤是什麼元素，但其實都是一樣的，以前沒有廟宇敢去抽國運籤，亂抽可能會被皇帝砍頭或關廟，這是不可能的事。

張偉東說，但到了民主時代，可以能暢所欲言，有的宮廟為了標新立異，就改為國運籤。天后宮的各行各業籤，主要由媽祖來提醒各行各業，什麼行業比較好，也需要去努力，什麼行業比較不好，就更要加油，也不是抽到不好，就不想做而灰心喪志，這樣子就不好，也不要因抽到很好，就不做，這樣也不可能會好。這是媽祖給信眾一些訓示，讓大家知道，要加油，要更努力。

今天大年初四，彰化鹿港天后宮按慣例，擲筊抽取己亥年各行各業運勢籤，運勢最好的是進...
今天大年初四，彰化鹿港天后宮按慣例，擲筊抽取己亥年各行各業運勢籤，運勢最好的是進出口、鮮魚及印刷商，較差的是食油與藥種商。記者劉明岩／攝影
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今天大年初四，彰化鹿港天后宮按慣例，擲筊抽取己亥年各行各業運勢籤。記者劉明岩／攝...
今天大年初四，彰化鹿港天后宮按慣例，擲筊抽取己亥年各行各業運勢籤。記者劉明岩／攝影
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今天大年初四，彰化鹿港天后宮按慣例，擲筊抽取己亥年各行各業運勢籤。記者劉明岩／攝...
今天大年初四，彰化鹿港天后宮按慣例，擲筊抽取己亥年各行各業運勢籤。記者劉明岩／攝影
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今天大年初四，彰化鹿港天后宮按慣例，擲筊抽取己亥年各行各業運勢籤，天后宮管委會主...
今天大年初四，彰化鹿港天后宮按慣例，擲筊抽取己亥年各行各業運勢籤，天后宮管委會主委張偉東說，各行各業好，人民生活就好。記者劉明岩／攝影
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今天大年初四，彰化鹿港天后宮按慣例，擲筊抽取己亥年各行各業運勢籤，天后宮管委會主...
今天大年初四，彰化鹿港天后宮按慣例，擲筊抽取己亥年各行各業運勢籤，天后宮管委會主委張偉東(中) 說，各行各業好，人民生活就好。記者劉明岩／攝影
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天后宮運勢鹿港
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