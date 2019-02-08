提早認識職業 北市辦理職業輔導營吸引7000生參加

2019-02-08 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市政府教育局辦理職業輔導營，圖為學生參與家政體驗課程。圖／台北市教育局提供 分享 facebook 為協助學生未來升學、就業規劃與準備，台北市政府教育局於108年度寒假辦理職業輔導營，共計27所技職學校參與，自108年1月21日至28日止，提供含家政、食品、餐旅、外語、商管、藝術、設計、土木、電機、化工、農業等，共186梯次的營隊，約招收7613人次學生參加。

有別於過去傳統課程，探索課程還開設了手機App設計練習、網路架設DIY、Swift設計練習、iOS遊戲開發練習、電競體驗等讓學生更能搭上時代潮流。另外還有家政群體驗，有染髮、流行彩妝、全球人口老化之現況與趨勢、高齡中風模擬體驗、音樂照顧課程體驗、樂活團康分組競賽等課程。

此外商業管理群體驗也開設了消費達人體驗、財富自由桌遊、電子商務經營達人等課程，課程內容貼近生活也能符合職業發展趨勢。

芳和國中胡同學因從小就對表演有興趣，因此參與藝術群體驗，選擇華岡藝校的「藝飛沖天」，胡同學說，有機會參與這麼多的體驗課程很難得，讓她對表演藝術有更深的認識；另外芳和國中孫同學則體驗了家政群，不但嘗試百變造型，也知道可以如何讓自己變得更美，孫同學說，職輔營可以讓自己知道更多不同科系的內容，也能更早探索未來要讀什麼科系，是很好的體驗。

詳細職群探索課程可參考網站。