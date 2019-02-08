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父親一句叮囑 張廣安傳承阿美族文化

2019-02-08 09:00中央社 台北8日電

山光社區阿美族頭目張廣安因為父親的一句叮囑「不要忘記阿美族文化」，一年前退休後，回歸部落，致力成為阿美族文化傳承推手，把傳統文化中的編織、古調傳給下一代。

76歲的張廣安民國59年北上到台北打拚過生活，曾開過計程車，還去過中東打工一年，日以繼夜的在建築工地工作，每晚加班3小時，就為了賺取更多的錢；回到台灣，張廣安到搬家公司搬運、開貨車，這個工作一做就是40年。

為了養家糊口，張廣安沒有時間將阿美族文化傳承給下一代，但他心中始終掛念當年北上打拚時，父親的一句叮嚀，「不要忘記阿美族文化」。

一年前，張廣安正式退休，他回到位於新北市汐止區的山光社區，這裡被稱為「都市叢林中的原住民部落」，社區居民多是從花東北上的阿美族人。

張廣安帶著山光社區的孩子了解原住民文化，認識自己是誰、從哪裡來，他也帶著孩子烈日下帶著獵刀，到社區附近山坡地的菜園砍棕櫚心，更分享自製的苦瓜汁，讓他們體會傳統生活。

張廣安說，因為父親擅長編織、母親擅長織布，小時候的他總跟在父母親身後學習，更把阿美族古調牢記腦海，雖然長年在台北工作，他始終沒有忘記自己的文化。

在山光社區，張廣安教小朋友編織的手法和古調的唱法，且有別於傳統的豐年祭領唱者都是成年人，張廣安更讓自己就讀國小五年級的孫子擔任去年部落豐年祭中族語的領唱人，傳承意味濃厚。

「老人家傳下來的編織、古調，不想讓它們消失，一定要交給下一代。」 張廣安誓言要當傳承阿美族文化的推手。

阿美族原住民
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