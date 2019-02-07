高嘉瑜挖出國中畢冊 同學證明「有個瘋女在我們班」

2019-02-07 20:59 聯合新聞網 綜合報導



台北市議員高嘉瑜，過年初三在家翻閱舊照片跟國中畢業紀念冊，同學證明「有個瘋女在我們班」。 圖／取自高嘉瑜粉專 分享 facebook

有「港湖女神」之稱的台北市議員高嘉瑜，外表甜美、個性率真人氣居高不下，過年除夕回基隆老家幫顧百貨店生意，初三她又在家翻閱舊照片跟國中畢業紀念冊，國中同學超直白留言「有個瘋女在我們班」，證明她國中會在上課突然大笑，自己解讀同學言下之意，或許在稱讚是帶給同學歡樂的「開心果」，甚是懷念學生時光。

高嘉瑜今（7）日在臉書發文表示，年假在家翻閱舊照片跟畢業紀念冊是必須的，「從國中同學給我的留言證明，我國中就是個會在上課突然大笑，是帶給同學歡樂的『開心果』？」，並附上8個同學的手寫留言，第一位明白寫道「在一、二年級，妳給我的感覺是怎麼有一個瘋女在我們班」，不過直到這名同學坐在高嘉瑜坐位後面，才完全改觀「妳是客觀、開朗…」。

圖／取自高嘉瑜粉專 分享 facebook

第二位同學則真心流露，「雖然跟妳談不是上好朋友，但至少也是同學一場，曾經認為功課好的同學便會因此而自傲，但自妳身上卻沒有那一種氣息」，同樣也誇讚高嘉瑜活潑開朗。

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而另一位同學認為高嘉瑜是班上最活潑、善良的人，也是特別喜歡的人，因為她曾施予援手，「謝謝妳能夠很耐心的教我不會的數學、理化問題，謝謝！」

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高嘉瑜在臉書文末標記「我的少女時代沒有黑歷史，只有狂笑史😂，一路走來始終狂笑」，也特別提到畢冊上滿滿都是當時偶像劉德華和黎明的帥氣照片。

網友們紛紛留言「發現有幾位國中時文筆就藏著老靈魂…這是資優班來著」、「還會教同學功課，好暖心喔」，還有人看完畢冊幫忙做總結同學們的評語「1.功課很好的天才，2.瘋瘋癲癲，3.大家跟妳都算不上好朋友XD」，高嘉瑜打趣回應「我是外向又孤癖的雙重人格（大笑）」，也有不少人敲碗求制服照、收到的情書照，她釣胃口的說「明年」。