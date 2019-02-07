親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

退休台鐵公務員坐地行乞 4年得53萬全捐蓋醫院

日本名導園子溫急送醫！ 心肌梗塞搶救中

櫻盛開淡水賞花趣 搭輕軌避免塞車掃興

2019-02-07 19:19中央社 新北7日電

新北市淡水區天元宮後山櫻花接近滿開，想感受浪漫不妨趁春節連假走春追櫻。新北市長侯友宜今天視察淡水交通疏導，呼籲民眾春節遊淡水賞花嚐美食，搭淡海輕軌避免塞車掃興。

新北市政府綠美化環境景觀處長林芳良表示，天元宮後山櫻林有粉白、粉紅與暗紅等花瓣，是台灣山櫻與日本櫻花嫁接，常吸引許多攝影愛好者取景。

林芳良說，除天元宮，還可順訪鄰近的楓樹湖賞木蓮花，有不同風情。想找更多新北花況，可以社群網站臉書（facebook）搜尋「賞花快報」追蹤。

新北市府高灘地工程管理處表示，新店區陽光運動公園也可賞櫻花。緋紅奪目的河津櫻花大道現正怒放，沿河濱步道欣賞櫻飛如雪。

高灘地工程管理處說，陽光運動園區花期約到3月初，不必為賞櫻人擠人，可優雅賞花。除河津櫻，陽光兒童遊戲區旁自行車道兩側櫻花也含苞待放。

新北大眾捷運股份有限公司表示，為避免塞車影響春節出遊興致，民眾可多利用大眾運輸工具，於台北捷運淡水站轉搭賞花專車前往天元宮，專車行駛時間到春節初六（10日），每天上午8時起到下午5時結束。

捷運公司表示，搭淡海輕軌沿線還有淡金鄧公站的滬尾櫻花大道、淡水行政中心的花海廣場和濱海沙崙站的歷史古蹟可拍照參觀，是不錯的走春新選擇。

捷運公司說，在輕軌紅樹林站發行票價新台幣50元的一日券，當日營運時間內輕軌不限次數搭乘。淡海輕軌車站採開放式無閘門設計，民眾搭車須於進出站時主動刷卡或購票乘車。

侯友宜下午前往淡水視察時受訪表示，淡水有很多古蹟、博物館，也有櫻花綻放，歡迎走春品嚐淡水老街美食。

他說，假日對淡水交通是非常嚴峻的挑戰，呼籲大家搭大眾運輸，市府也會不斷隨時彈性調整班次，降低塞車的不便。

淡水淡海輕軌
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

他連七年發紅包給路行者燃希望 蹲坐傾聽曾遇昔企業家

2019-02-07 10:33

淡海輕軌現人潮 正妹開心和侯友宜合照

2019-02-07 14:32

驚！大年初三 台北市這個地方單日竟湧入5萬人

2019-02-07 20:12

新年走春 士林官邸人潮絡繹不絕

2019-02-07 14:18

北市腦力大亂鬥15問 柯文哲：最高的智慧叫直覺

2019-02-06 16:28

大楊油庫與美軍宿舍群 見證美國在台歷史

2019-02-06 10:32

「光之饗宴」台北亮了

2019-02-05 23:20

台北街頭光雕展今登場 23萬顆LED燈泡打造夢幻場景

2019-02-05 21:17

抽國運籤 新北湧蓮寺抽出上上籤

2019-02-05 19:56

影／柯文哲松山慈祐宮祈福參拜 現場發放小燈籠

2019-02-05 10:23

像國父革命11次才成功 她摸索出金瓜石「暖心」滋味

2019-02-05 08:52

高嘉瑜老家私房年夜飯曝光 她指定要「這一味」

2019-02-04 18:54

樂山教養院撫育弱勢兒童 八里消防分隊募款助歡度新年

2019-02-04 14:43

為朱立倫輔選？ 侯友宜：先把市政工作做好

2019-02-04 10:27

和HowHow拍影片 柯文哲：忍不住要稱讚自己好聰明

2019-02-04 10:15

影／被要求做「王世堅果飲」 柯P大喊：喝了會烙屎

2019-02-04 09:57

新店受玄宮 擲筊博福氣

2019-02-03 23:38

愛心宴不設限 觀照園有「異」見

2019-02-03 23:20

街友愛心宴續辦 刈包吉：無法不辦

2019-02-03 23:17

貓空路窄 擬新闢步道人車分道

2019-02-03 23:02

影／會噗斥噗斥叫的海鮮湯泡飯 冬季限定大受歡迎

2019-02-03 17:04

影／街友宴續辦掏腰包百萬 79歲「刈包吉」：我要辦下去

2019-02-03 11:18

淡海輕軌收費 首個假日「人進來」

2019-02-03 00:08

老兵凋零 「大我新舍」剩200多退員

2019-02-02 23:53

傳統簡化 市場採購年貨人不多

2019-02-02 23:47

東野圭吾作品 連4年蟬聯北市圖借閱冠軍

2019-02-02 19:23

歐洲進口女裝全部1折 新北執行署跳樓大拍賣

2019-02-02 17:20

歐洲進口女裝全部1折 新北執行署跳樓大拍賣

2019-02-02 15:48

淡海輕軌連假首日人潮不減 親子趁好天氣踏青

2019-02-02 15:15

福和客運1550、1558路線 交通部准泰樂客運接手

2019-02-02 13:55

陽明山櫻花漸開 仰德大道春節連假彈性交管

2019-02-02 12:27

新科團隊臉譜／杏壇27年接掌新北客家局 林素琴新挑戰

2019-02-01 23:59

美食新天地／客家早餐buffet 45道菜天天換

2019-02-01 23:58

超速、事故減少！科技執法 北市隧道將跟進

2019-02-01 23:54

油門勿「催落去」 北宜公路區間測速4月起上路

2019-02-01 23:50

北市清潔隊無尾牙 議員要求柯補辦春酒

2019-02-01 23:21

悠遊卡投控董座吳嘉沅：是非以不辯為解脫

2019-02-01 23:17

回味小時候 汐止元宵節邀提燈籠遊老街

2019-02-01 20:03

新北最大可食地景 稼日蒔光輕軌花園

2019-02-01 20:03
看更多

熱門文章

人真的進來了！六合夜市擠爆 網友：這樣不好逛

2019-02-07 11:40

謝龍介、韓國瑜將合體 不談政治扮「廚郎」

2019-02-07 15:40

台北光之饗宴過年爆人潮 交通管制看這裡

2019-02-06 21:19

連假9天台南遊客成長 「大魚的祝福」成熱門點

2019-02-07 11:45

淡海輕軌現人潮 正妹開心和侯友宜合照

2019-02-07 14:32

爬山好找路！手機App搭配魯地圖 宜蘭出徑上線了

2019-02-07 09:53

帶走國家公園石塊嗆要拍就拍 警循照片找上門並開罰

2019-02-07 17:26

影／感人！ 狗媽媽車禍重傷餵奶幼犬 送醫脫險

2019-02-07 13:30

他連七年發紅包給路行者燃希望 蹲坐傾聽曾遇昔企業家

2019-02-07 10:33

天元宮櫻花太美 避塞車改搭賞花專車

2019-02-07 11:28

遊客要到崗山之眼被導到山溝 警：儘量搭接駁車

2019-02-07 14:52

影／走春新景點再一發！ 台中清水百勺花燈美炸了

2019-02-07 12:08

明迎財神 基隆城隍廟送1萬份發財金 英仁里博杯拚1萬5

2019-02-07 18:49

影╱出遊人潮湧入東海岸 台東中華大橋成停車埸

2019-02-07 12:11

影／赤壁三國鄭問魅力強 故宮南院人潮爆滿

2019-02-07 17:52

雪崩墾丁春節人潮爆量 一路暢通變走走停停

2019-02-07 19:04

把握最後好天氣 天元宮櫻花前滿滿都是人

2019-02-07 17:20

翁章梁發紅包：長輩等補助 牙醫生意變差

2019-02-07 15:06

遇水則發 水利署推薦四個遊憩親水新去處

2019-02-07 11:16

影／單日2萬人潮 傳藝：進得來玩得好 我們園區夠大

2019-02-07 10:33

走春車多了！ 年初三出遊各景點10點起開始塞

2019-02-07 17:51

六福村春節半價優惠 光三天人潮就比去年多兩成

2019-02-07 17:24

大年初三出遊潮 花蓮多處景點人氣預估創高峰

2019-02-07 18:46

新年走春 士林官邸人潮絡繹不絕

2019-02-07 14:18

驚！大年初三 台北市這個地方單日竟湧入5萬人

2019-02-07 20:12

來花蓮玩遊客看過來！ 到訪這裡有機會抽50吋電視

2019-02-07 16:41

走春拜拜好好玩！桃園太子廟旋轉木馬、摩天輪免費搭

2019-02-07 16:51

金牌草莓達人開店創舉找烘焙達人創作藝術甜點

2019-02-07 17:22

護理師化身氣球達人 范秀芳為病童加油打氣

2019-02-07 14:19

櫻盛開淡水賞花趣 搭輕軌避免塞車掃興

2019-02-07 19:19

木造洋風建築 台南廳長官邸

2019-02-07 14:16

鶯料理 台南說不完的故事

2019-02-07 14:17

翻糖蛋糕美國奪獎 林雅晴投入偏鄉公益教學

2019-02-07 14:19

身障回收站轉型文創園區 盼獲更多接納

2019-02-07 10:41

總督府台南支局 標記台灣最早鹽田

2019-02-07 14:15

熊肯作愛心家具 增添弱勢家庭溫暖

2019-02-07 10:40

瑪利亞愛心紙工廠 回收紙杯墊手工書熱賣

2019-02-07 10:41

壽山動物園「少子化」很嚴重 紅鶴往北「送作堆」

2019-02-07 20:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top