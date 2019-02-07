櫻盛開淡水賞花趣 搭輕軌避免塞車掃興

2019-02-07 19:19 中央社 新北7日電



新北市淡水區天元宮後山櫻花接近滿開，想感受浪漫不妨趁春節連假走春追櫻。新北市長侯友宜今天視察淡水交通疏導，呼籲民眾春節遊淡水賞花嚐美食，搭淡海輕軌避免塞車掃興。

新北市政府綠美化環境景觀處長林芳良表示，天元宮後山櫻林有粉白、粉紅與暗紅等花瓣，是台灣山櫻與日本櫻花嫁接，常吸引許多攝影愛好者取景。

林芳良說，除天元宮，還可順訪鄰近的楓樹湖賞木蓮花，有不同風情。想找更多新北花況，可以社群網站臉書（facebook）搜尋「賞花快報」追蹤。

新北市府高灘地工程管理處表示，新店區陽光運動公園也可賞櫻花。緋紅奪目的河津櫻花大道現正怒放，沿河濱步道欣賞櫻飛如雪。

高灘地工程管理處說，陽光運動園區花期約到3月初，不必為賞櫻人擠人，可優雅賞花。除河津櫻，陽光兒童遊戲區旁自行車道兩側櫻花也含苞待放。

新北大眾捷運股份有限公司表示，為避免塞車影響春節出遊興致，民眾可多利用大眾運輸工具，於台北捷運淡水站轉搭賞花專車前往天元宮，專車行駛時間到春節初六（10日），每天上午8時起到下午5時結束。

捷運公司表示，搭淡海輕軌沿線還有淡金鄧公站的滬尾櫻花大道、淡水行政中心的花海廣場和濱海沙崙站的歷史古蹟可拍照參觀，是不錯的走春新選擇。

捷運公司說，在輕軌紅樹林站發行票價新台幣50元的一日券，當日營運時間內輕軌不限次數搭乘。淡海輕軌車站採開放式無閘門設計，民眾搭車須於進出站時主動刷卡或購票乘車。

侯友宜下午前往淡水視察時受訪表示，淡水有很多古蹟、博物館，也有櫻花綻放，歡迎走春品嚐淡水老街美食。

他說，假日對淡水交通是非常嚴峻的挑戰，呼籲大家搭大眾運輸，市府也會不斷隨時彈性調整班次，降低塞車的不便。