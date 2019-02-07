淡海輕軌現人潮 正妹開心和侯友宜合照

2019-02-07 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北淡海輕軌在農曆春節前營運，由於輕軌融入幾米元素，不少民眾趁著農曆春節走春搶搭輕軌，新北市長侯友宜今也到輕軌紅樹林等站視察、發紅包福袋，不少民眾領取並合照，展現超高人氣。