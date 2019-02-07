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新年走春 士林官邸人潮絡繹不絕

2019-02-07 14:18聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

新年走春，今天台北士林官邸人潮絡繹不絕，民眾扶老攜幼一起賞花。

新年走春，台北士林官邸今天人潮絡繹不絕，民眾扶老攜幼一起賞花。記者林伯東／攝影
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新年走春，台北士林官邸今天人潮絡繹不絕，民眾扶老攜幼一起賞花。記者林伯東／攝影
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新年士林官邸
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