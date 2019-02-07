他連七年發紅包給路行者燃希望 蹲坐傾聽曾遇昔企業家

2019-02-07 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆生命線主任李昌萬已連續7年到台北火車站、萬華龍山寺等地，在初一、初二晚上發紅包給路行者，每次發放1、200個，一個一個送到他們手中，希望燃起希望。李昌萬發現，每根柱子後面都有人，一年比一年人多。他會蹲坐下來傾聽他們遇到的困難，發現每人都有不為人知的故事與困境，還曾遇到一名昔日的企業家。

李昌萬昨天初二晚上到台北車站、萬華龍山寺外等地，發送100個紅包，紅包內有200元，每個紅包都由他親手寫上「新年快樂」等祝福的話，他把紅包親送他們手中，並問他們有沒有困難，還傾聽他們的故事，因此常要花2個晚上才能送完，一直發到深夜才回家。

「做我能做的而已」，李昌萬說，以前到龍山寺拜拜感覺很好，但一走出看到流鶯、遊民很多就很不舒服，因此起心動念要幫忙，所以7年前開始發包包，只要有1人能夠重燃希望，就值得了。他說，社工界稱街友、流浪漢為路行者，這樣的稱呼比較不那麼負面，他們只是在人生的路途上遇到困難，在路上行走生活的人。

李昌萬昨天發現，台北車站和龍山寺外面，每根柱子後面都有人，他已經發7年了，真的人數越來越多，讓他覺得有必要延續下去，希望能拋磚引玉。

李昌萬不是發過就算了，而是傾聽每位路行者的困難，願意和他說的他就蹲坐下來，了解他們的故事，試圖幫忙解決困境。他說，認識他的人應該沒見過他坐在地上，或很少看見我蹲在地上，因為他的父親是軍人，可能是從小的教育養成，讓他不喜歡蹲坐在地上，每年春節送路行者紅包是他蹲坐最多的時候，蹲著送紅包坐著聊聊天，親手送祝福挺累人，但只期待有人因此有一餐飽，有人因此有些希望。