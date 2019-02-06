北市腦力大亂鬥15問 柯文哲：最高的智慧叫直覺

2019-02-06 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲與網紅HowHow（陳孜昊）合作拍過年特別節目「台北市腦力大亂鬥」，今天下午在網路正式播出，首播約有7000多人線上觀看。內容為柯文哲與陳孜昊、「學姊」黃瀞瑩對戰15題4選1問答，題目從捷運站編號甚至黃瀞瑩喜歡的動物、HowHow在哪求婚成功等；最終柯文哲靠推理與直覺拿下第一高分，柯在過程中也不斷吐槽題目很爛，並稱「最高的智慧叫直覺」。

節目一開始，HowHow與製作團隊就開玩笑要與柯拍鞭炮趕年獸、炸寒單影片，要柯別有壓力，「只要站著就好，鞭炮的部分我們會請人來丟」；又提到要找黃瀞瑩拍文藝愛情短劇，裡面可能會有接吻鏡頭，同樣要黃瀞瑩別有壓力，「學姊只要站著就好，我會自己去親」；結果都被身穿黑衣的柯幕僚「拖走」。

輪到問答部分，柯先順利答對行政區數、市徽顏色等題目，而沒有城市與北市締結姊妹市的國家，柯文哲答了泰國則很驚訝「竟然猜對」，還稱「直覺就對了」，後續又被問到捷運南港站代碼、哪一站沒日語廣播則靠推理猜對選項。