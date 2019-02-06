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大楊油庫與美軍宿舍群 見證美國在台歷史

2019-02-06 10:32中央社 台中6日電

位於台中市的大楊油庫與台北市的陽明山美軍宿舍群、美軍俱樂部，至今都已成功保留，成為美軍協防台灣，與韓戰期間作為後勤基地的遺跡，見證台灣與美方關係重要歷史。

公元1954年12月「中美共同防禦條約（Sino-American Mutual Defense Treaty）」簽訂，越戰爆發後，美軍因應作戰北越所需，C-130運輸機進駐台灣，將清泉崗機場做為後勤基地。

美軍1966年在基地附近的清水區楊厝里興建7座油庫，提供美國戰鬥機和B-52轟炸機用油，美軍原本興建7座油庫，基地總面積約16公頃，隨越戰結束及台美斷交，逐漸失去軍事地位。

大楊國民小學2000年遷校於現址，為配合校地使用，軍方拆除2座油槽，同年準備再拆除其餘油槽，以廢鐵標售，當地的牛罵頭文化協進會與地方人士極力爭取及募款，600人集資新台幣60萬元買下其中一座油庫保存，並捐贈給台中市政府，市府設置文化保存園區，成為了解在地文史及休憩新去處。

此外，1950年代，美軍大量派駐人員到台灣提供軍事訓練，並在現今台北市士林區陽明山一帶設置美軍宿舍群，作為美軍軍官、顧問及眷屬在台居住處所，直到1978年美國宣布與中華人民共和國建交後，宿舍群才逐漸荒廢。

陽明山美軍宿舍群台灣現存118棟，梁柱都是大塊檜木且格式不一，為冷戰時期美軍協防台灣重要見證，全區建築物及配置代表1950年代「美國南方之城郊住宅」規劃案例，是台灣第一個西方住宅區規劃理念的呈現。

台北市文化局發起「老房子文化運動」，位於陽明山美軍宿舍群內的「美軍俱樂部」屬磚造一層建築，近900坪，並設有游泳池，是當時駐台美軍眷屬重要社交活動場所。

2017年錸德集團旗下鈺德科技斥資新台幣9500萬元投資重建活化「美軍俱樂部」，並設紀錄影片與園區導覽，完整闡述美軍俱樂部重建理念、經營方向及陽明山美軍宿舍群社區整體營造規劃。

鈺德科技也將1950年代到1970年代風行的黑膠唱片帶入美軍俱樂部中設黑膠故事館，成為特色文化創意空間，也讓館內收藏的黑膠唱片訴說過往輝煌歷史。

美軍宿舍陽明山
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