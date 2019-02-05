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台北街頭光雕展今登場 23萬顆LED燈泡打造夢幻場景

2019-02-05 21:17聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

北市政府今年首度引進Luminarie光雕裝置藝術展，由23萬3390顆LED燈泡組成的「2019台北光之饗宴」夢幻燈展在台北市政府前封街舉行，自大年初一晚間開展，一路展至2月19日，開展第一天就吸引不少遊客前來拍照參觀。

台北市政府今年首度引進Luminarie光雕裝置藝術展，23萬3390顆LED燈...
台北市政府今年首度引進Luminarie光雕裝置藝術展，23萬3390顆LED燈泡組成的「2019台北光之饗宴」夢幻燈展，自大年初一晚間開展，一路展至2月19日。記者王騰毅／攝影
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台北市政府今年首度引進Luminarie光雕裝置藝術展，23萬3390顆LED燈...
台北市政府今年首度引進Luminarie光雕裝置藝術展，23萬3390顆LED燈泡組成的「2019台北光之饗宴」夢幻燈展，自大年初一晚間開展，一路展至2月19日。記者王騰毅／攝影
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台北市政府今年首度引進Luminarie光雕裝置藝術展，23萬3390顆LED燈...
台北市政府今年首度引進Luminarie光雕裝置藝術展，23萬3390顆LED燈泡組成的「2019台北光之饗宴」夢幻燈展，自大年初一晚間開展，一路展至2月19日。記者王騰毅／攝影
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台北市政府今年首度引進Luminarie光雕裝置藝術展，23萬3390顆LED燈...
台北市政府今年首度引進Luminarie光雕裝置藝術展，23萬3390顆LED燈泡組成的「2019台北光之饗宴」夢幻燈展，自大年初一晚間開展，一路展至2月19日。記者王騰毅／攝影
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北市裝置藝術
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