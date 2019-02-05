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影／柯文哲松山慈祐宮祈福參拜 現場發放小燈籠

2019-02-05 10:23聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

今天大年初一，台北市柯文哲上午到台北市松山慈祐宮祈福參拜，現場發放小燈籠。

大年初一，台北市長柯文哲上午到台北市松山慈祐宮祈福參拜。記者林伯東／攝影
大年初一，台北市長柯文哲上午到台北市松山慈祐宮祈福參拜。記者林伯東／攝影
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大年初一，台北市長柯文哲（右）上午到台北市松山慈祐宮祈福參拜，現場發放小燈籠。記...
大年初一，台北市長柯文哲（右）上午到台北市松山慈祐宮祈福參拜，現場發放小燈籠。記者林伯東／攝影
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北市松山慈祐宮柯文哲
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