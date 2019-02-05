像國父革命11次才成功 她摸索出金瓜石「暖心」滋味

2019-02-05 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



東北季風來襲，初一全台冷颼颼，新北市金瓜石流傳，九份山區濕冷，早年移民老礦工的「暖胃祕方」就是自釀紅糟，紅糟燉雞、單吃紅糟粕，就是當地一代傳一代的冬季大補帖；上述「金瓜石紅糟」來由全出自地方特色店業者母女檔陳美蓮「李媽」、李宣頤之口，尤其「李媽」，為了學傳統礦工紅糟滋味，自嘲「國父革命11次才成功，我釀紅糟不知道失敗幾次才練成」。

李媽說，自己雖然不是金瓜石在地人，但幾年前隨女兒一同在金瓜石博物館開店，心裡始終覺得應該做些跟地方特色有關的料理，是幾經走訪當地老礦工，漸漸地才知道當初的移民史。

李媽轉述地方耆老礦工「石頭伯」說法，早年採礦工人幾乎都是移民人口，第一代是溫州人，來到九份、金瓜石山區後，成日被山嵐雲霧繚繞，寒氣逼人，尤其冬天，又溼又冷，苦苦想找到暖身方法，第二批來台的溫州移民靈光一現，從家鄉帶來紅糟原料「紅殼」，就動手釀起紅糟。

李媽說，釀紅糟，難就難在溫度控制，俗話說「冬至後才能釀紅糟」，山區低溫剛好適合紅糟麴菌生長，釀出來的紅糟最對味。紅糟釀成後，紅糟粕沉在桶底，上面浮一層紅糟酒，男人逢年節慶時就喝紅糟酒暖身，剛生產完的女人也能在月子期間吃紅糟粕調理身體，對當地礦工家庭而言，「紅糟」就成了補冬聖品。

聽聞這段故事，李媽暗自決定，一定要學習這道手藝，四處打聽做法，但始終難抓到釀造溫度，導致麴菌發酸發臭，幾經失敗，直到有好心人指點，她才終於掌握其中訣竅；李媽自嘲，國父革命11次才成功，她釀紅糟，不知道倒掉幾鍋失敗品才終於練成礦工老滋味。