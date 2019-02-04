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苦！這些人圍爐夜還在「假日門市」堅守崗位

高嘉瑜老家私房年夜飯曝光 她指定要「這一味」

2019-02-04 18:54聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

除夕夜將至，不少民眾都返鄉圍爐、大啖年夜飯，台北市議員高嘉瑜也趕回基隆老家，不僅當起自家百貨行「一日店員」，還洗手做羹湯，當母親年夜飯小幫手，她自嘲手藝只能幫媽媽簡單切些滷牛肉片。提到年夜飯，高嘉瑜話匣子大開，提到剛剛還特別跟媽媽指定，一定要煮「魷魚螺肉蒜」，這是她兒時過年的味道。

高嘉瑜老家在信義市場旁，高家父母經營百貨店長達34年，在高嘉瑜記憶中，她求學時期就會幫忙顧店，讓母親上樓準備晚餐，家裡工作完成，才會回房間準備功課。雖然現在住台北，但高嘉瑜笑說，她每年除夕都一定回老家圍爐，至於心目中年夜飯必吃菜色，「就是魷魚螺肉蒜」；聽聞今天母親沒打算準備這道菜，高嘉瑜不斷央求，才終於讓這道年菜上桌。

魷魚螺肉蒜是著名酒家菜，高嘉瑜直說「就是愛吃這味」。高嘉瑜父親在一旁補充說，往年一家人初二都會回南投拜訪岳家，恰好岳父特別愛吃魷魚螺肉蒜，因此岳母經常準備，當時年僅5、6歲的高嘉瑜應該還搞不清楚這道菜，只是覺得每年都吃得到，變成記憶中「過年的滋味」。

高嘉瑜家年夜飯開席，桌上擺滿豐富12道菜，包括「年年有餘」鯧魚、滷味拼盤、白斬雞等好料，與父母、弟弟一同圍爐迎新春，高嘉瑜還預告，明天一早便會前往台北市內湖碧山巖走春，討個好彩頭。

台北市議員高嘉瑜回家指定要吃魷魚螺肉蒜。圖／高嘉瑜提供
台北市議員高嘉瑜回家指定要吃魷魚螺肉蒜。圖／高嘉瑜提供
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台北市議員高嘉瑜老家年菜曝光，她指定一定要吃魷魚螺肉蒜。記者賴郁薇／攝影
台北市議員高嘉瑜老家年菜曝光，她指定一定要吃魷魚螺肉蒜。記者賴郁薇／攝影
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台北市議員高嘉瑜老家年菜曝光，她指定一定要吃魷魚螺肉蒜。記者賴郁薇／攝影
台北市議員高嘉瑜老家年菜曝光，她指定一定要吃魷魚螺肉蒜。記者賴郁薇／攝影
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台北市議員高嘉瑜老家年菜曝光，她指定一定要吃魷魚螺肉蒜。圖／高嘉瑜提供
台北市議員高嘉瑜老家年菜曝光，她指定一定要吃魷魚螺肉蒜。圖／高嘉瑜提供
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高嘉瑜北市記憶
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