高嘉瑜老家私房年夜飯曝光 她指定要「這一味」

2019-02-04 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



除夕夜將至，不少民眾都返鄉圍爐、大啖年夜飯，台北市議員高嘉瑜也趕回基隆老家，不僅當起自家百貨行「一日店員」，還洗手做羹湯，當母親年夜飯小幫手，她自嘲手藝只能幫媽媽簡單切些滷牛肉片。提到年夜飯，高嘉瑜話匣子大開，提到剛剛還特別跟媽媽指定，一定要煮「魷魚螺肉蒜」，這是她兒時過年的味道。

高嘉瑜老家在信義市場旁，高家父母經營百貨店長達34年，在高嘉瑜記憶中，她求學時期就會幫忙顧店，讓母親上樓準備晚餐，家裡工作完成，才會回房間準備功課。雖然現在住台北，但高嘉瑜笑說，她每年除夕都一定回老家圍爐，至於心目中年夜飯必吃菜色，「就是魷魚螺肉蒜」；聽聞今天母親沒打算準備這道菜，高嘉瑜不斷央求，才終於讓這道年菜上桌。

魷魚螺肉蒜是著名酒家菜，高嘉瑜直說「就是愛吃這味」。高嘉瑜父親在一旁補充說，往年一家人初二都會回南投拜訪岳家，恰好岳父特別愛吃魷魚螺肉蒜，因此岳母經常準備，當時年僅5、6歲的高嘉瑜應該還搞不清楚這道菜，只是覺得每年都吃得到，變成記憶中「過年的滋味」。