親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

沒手機、沒第四台、沒高鐵 回顧30年前春節怎麼過

韓流上、賴神下 都因一句話！但全輸「肥滋滋那個」

為朱立倫輔選？ 侯友宜：先把市政工作做好

2019-02-04 10:27聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

今天除夕，新北市長侯友宜上午到新北市立聯醫三重院區急重症大樓慰勞值班醫護人員，對於2020總統大選，是否也會為前新北市長朱立倫加油打氣？侯友宜說最重要的關鍵是候選人本身要不斷地往前衝刺，現在的、旁邊的朋友也好，同事也好，甚至親屬也好，都只能給他拍拍手、加油打氣，希望他往前走，在這現階段的過程當中，每個人自己要多努力，這才是最實在的。

侯友宜表示，他現在最重要的輔選方式，就是把新北市的市政做好，讓新北市市民對選出來的市長，能夠支持跟滿意，這樣他去輔選任何人才有意義；如果自己都沒有把工作做好，去輔選任何人搞不好變成票房毒藥；侯說現階段還是真的是把自己的市政做好，市政做好，真的還有一點時間的話，去給候選人加油打氣，這樣才有實質的意義。

另外，對於酒駕加重刑罰修法，侯友宜表示支持，他說多年以來對酒駕造成的死亡一直居高不下，更深惡痛絕酒駕的人，所以他在警界時，不斷的把酒駕列為取締所有交通違規的首要項目，每個月都固定執行很多次的酒駕專案勤務，對酒駕在執法守法的觀念，以及重法的部分，應三法齊發，而且應採取更嚴謹的態度來面對。

侯友宜並贊成法務部把酒駕致人於死朝「不確定的故意殺人」來修法，甚至可以更擴大去想一些方式，如何用大家的力量共同來勸阻，並賦予多一點責任，「該做的事，我們不要拖」。

新北市長侯友宜上午到新北市立聯醫三重院區急重症大樓慰勞值班醫護人員。記者陳珮琦/...
新北市長侯友宜上午到新北市立聯醫三重院區急重症大樓慰勞值班醫護人員。記者陳珮琦/攝影
分享
新北市長侯友宜上午到新北市立聯醫三重院區急重症大樓慰勞值班醫護人員。記者陳珮琦/...
新北市長侯友宜上午到新北市立聯醫三重院區急重症大樓慰勞值班醫護人員。記者陳珮琦/攝影
分享

酒駕侯友宜
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

街友愛心宴續辦 刈包吉：無法不辦

2019-02-03 23:17

和HowHow拍影片 柯文哲：忍不住要稱讚自己好聰明

2019-02-04 10:15

影／被要求做「王世堅果飲」 柯P大喊：喝了會烙屎

2019-02-04 09:57

新店受玄宮 擲筊博福氣

2019-02-03 23:38

愛心宴不設限 觀照園有「異」見

2019-02-03 23:20

貓空路窄 擬新闢步道人車分道

2019-02-03 23:02

影／會噗斥噗斥叫的海鮮湯泡飯 冬季限定大受歡迎

2019-02-03 17:04

影／街友宴續辦掏腰包百萬 79歲「刈包吉」：我要辦下去

2019-02-03 11:18

淡海輕軌收費 首個假日「人進來」

2019-02-03 00:08

老兵凋零 「大我新舍」剩200多退員

2019-02-02 23:53

傳統簡化 市場採購年貨人不多

2019-02-02 23:47

東野圭吾作品 連4年蟬聯北市圖借閱冠軍

2019-02-02 19:23

歐洲進口女裝全部1折 新北執行署跳樓大拍賣

2019-02-02 17:20

歐洲進口女裝全部1折 新北執行署跳樓大拍賣

2019-02-02 15:48

淡海輕軌連假首日人潮不減 親子趁好天氣踏青

2019-02-02 15:15

福和客運1550、1558路線 交通部准泰樂客運接手

2019-02-02 13:55

陽明山櫻花漸開 仰德大道春節連假彈性交管

2019-02-02 12:27

新科團隊臉譜／杏壇27年接掌新北客家局 林素琴新挑戰

2019-02-01 23:59

美食新天地／客家早餐buffet 45道菜天天換

2019-02-01 23:58

超速、事故減少！科技執法 北市隧道將跟進

2019-02-01 23:54

油門勿「催落去」 北宜公路區間測速4月起上路

2019-02-01 23:50

北市清潔隊無尾牙 議員要求柯補辦春酒

2019-02-01 23:21

悠遊卡投控董座吳嘉沅：是非以不辯為解脫

2019-02-01 23:17

回味小時候 汐止元宵節邀提燈籠遊老街

2019-02-01 20:03

新北最大可食地景 稼日蒔光輕軌花園

2019-02-01 20:03

汐止宮廟關心貧戶 趕在過年前發紅包

2019-02-01 20:02

空軍弟兄出動做公益 為獨老清掃家園

2019-02-01 20:02

朱銘藝術辦桌走春趣 身聲劇場演出

2019-02-01 20:01

新北最夯景點 深澳RailBike春節開騎

2019-02-01 19:17

北市擴大節能設備補助 即日起受理申請

2019-02-01 17:19

台北最古老蓄水池 睽違111年正式對外開放

2019-02-01 16:37

侯友宜感冒 年前最後上班日3副市長代辭歲

2019-02-01 14:11

新北開放8爆竹煙火施放專區 讓民眾過過癮

2019-02-01 14:02

六都首長好感度第一名是誰？黃偉哲：應是鄭文燦

2019-02-01 13:45

北市清潔隊無尾牙 議員要柯P當好老闆

2019-02-01 13:45

北市潭美街每5天1件車禍 議員要求市府改善

2019-02-01 12:35

新北土城「福田路」開通 解決塞車之苦

2019-02-01 12:11

藍議員批市府沒企圖心 侯友宜：會更加打拚

2019-02-01 11:11

北市清潔隊員無尾牙 議員要求柯P當好老闆

2019-02-01 11:02
看更多

熱門文章

最美魚販過年前回家殺魚 包給父母每人10萬元

2019-02-03 21:47

「一碗麵」故事走過12年 魏家5兄妹為家齊心打拚

2019-02-03 17:19

影╱高手在人間！他拿四色牌蓋出總統府 機車行成私房景點

2019-02-03 18:17

桃園大過年停水 自來水公司被怨讓民眾難過年

2019-02-03 21:48

嘉市文化路夜市人潮爆棚 有人拉行李箱逛街

2019-02-03 18:20

影／街友宴續辦掏腰包百萬 79歲「刈包吉」：我要辦下去

2019-02-03 11:18

「韓流」吸客魅力難擋 墾丁春吶、春浪投向高雄懷抱

2019-02-03 13:39

墾丁春吶、春浪投奔高雄 墾丁音樂季搖搖欲墜

2019-02-03 17:04

過年不想廢在家？網友最想出國渡假的十大地區

2019-02-03 07:55

促請韓國瑜選總統 退休校長春聯表心意

2019-02-03 11:16

影／張麗善高鐵站親迎鄉親「回家」 民眾又驚又喜

2019-02-03 13:01

關心弱勢掏腰包買彩券 鄭文燦刮3000中100

2019-02-03 14:59

影╱警署長陳家欽曾任和平分局長 回娘家慰問警辛勞

2019-02-03 17:03

下營惡火嬤孫3死 茅港天后宮開急難救助專戶

2019-02-03 22:32

「笑倒萬里長城」？ 白河旅遊業者創新玩法迎新春

2019-02-03 15:13

影／30萬株鬱金香輪番綻放！ 彷彿一秒置身在歐洲

2019-02-04 08:19

楊恩典過年回娘家作畫 六龜育幼院歡迎遊客參訪

2019-02-03 18:53

影／米堤大飯店總經理李麗裕 除夕前回鄉辦愛心餐會

2019-02-03 14:52

另類「車神」 老董新春展2萬餘輛迴力車

2019-02-03 11:18

魏明谷為弱勢募年菜 廚藝秀很古椎 笑果十足

2019-02-03 23:48

影／會噗斥噗斥叫的海鮮湯泡飯 冬季限定大受歡迎

2019-02-03 17:04

「鐵人拜廟」春節跑遍百間廟宇 他藉此了解民情

2019-02-03 22:32

大溪白晝行 日式庭園尋幽

2019-02-03 13:07

街友愛心宴續辦 刈包吉：無法不辦

2019-02-03 23:17

春節觀光工廠大方送 元氣早餐瑠璃珠樣樣有

2019-02-03 21:46

高雄看「韓流」先查空品預報 過敏族走春請準備口罩

2019-02-03 12:35

影／高雄走春賞花趣 美濃湖光山色美景醉人

2019-02-03 17:05

春節長假 各地街頭景點擠爆

2019-02-03 23:00

看疣豬3姊妹 逢40周年六福村打最低門票499元

2019-02-03 19:59

大甲鎮瀾宮今晚搶頭香！ 得主可抱回萬元金媽祖

2019-02-04 08:19

阿里山森林遊樂區河津櫻綻放 為花季暖場

2019-02-03 18:15

墾丁春吶和春浪 將移師高雄

2019-02-03 23:09

漫步落羽松林 來微熱山丘體驗奉茶

2019-02-03 13:32

春節大家往中南部跑 這張圖能看到空品狀況

2019-02-03 13:02

台南市四鯤鯓龍山寺 除夕夜熱鬧到年初六

2019-02-03 11:16

圖書館推借書抽紅包 業者創新開運紅包襪

2019-02-03 14:50

過年空品真差 中市環保局籲：減香減燒紙錢避免惡化

2019-02-03 12:54

春節到成功東部海洋研究中心 小丑魚為你解憂添歡樂

2019-02-03 18:16

南投紫南宮 初一發錢母、限量金蛋

2019-02-03 13:30

暖冬影響花開稀落 初鹿牧場、金針山櫻花花期延後

2019-02-03 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top