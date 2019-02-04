為朱立倫輔選？ 侯友宜：先把市政工作做好

2019-02-04 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



今天除夕，新北市長侯友宜上午到新北市立聯醫三重院區急重症大樓慰勞值班醫護人員，對於2020總統大選，是否也會為前新北市長朱立倫加油打氣？侯友宜說最重要的關鍵是候選人本身要不斷地往前衝刺，現在的、旁邊的朋友也好，同事也好，甚至親屬也好，都只能給他拍拍手、加油打氣，希望他往前走，在這現階段的過程當中，每個人自己要多努力，這才是最實在的。

侯友宜表示，他現在最重要的輔選方式，就是把新北市的市政做好，讓新北市市民對選出來的市長，能夠支持跟滿意，這樣他去輔選任何人才有意義；如果自己都沒有把工作做好，去輔選任何人搞不好變成票房毒藥；侯說現階段還是真的是把自己的市政做好，市政做好，真的還有一點時間的話，去給候選人加油打氣，這樣才有實質的意義。

另外，對於酒駕加重刑罰修法，侯友宜表示支持，他說多年以來對酒駕造成的死亡一直居高不下，更深惡痛絕酒駕的人，所以他在警界時，不斷的把酒駕列為取締所有交通違規的首要項目，每個月都固定執行很多次的酒駕專案勤務，對酒駕在執法守法的觀念，以及重法的部分，應三法齊發，而且應採取更嚴謹的態度來面對。