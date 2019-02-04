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淡水小金人林嘉文 街舞老師投身行動藝術

2019-02-04 10:52中央社 台北4日電

淡水街頭，一尊金人雕像不動如山，遊客若打賞，他便如機器人般扭轉關節，起身向您握手致謝。他的本名是林嘉文，原本是位街舞老師，投入行動藝術工作已有11年。

假日的淡水老街，遊客如潮水般流動，不少街頭藝人在此擺攤吆喝，與「淡水小金人」無聲無語、不動如山的表演形成對比。即使有遊客因為好奇，上前觸碰衣服或臉部「驗明正身」，他都聞風不動。

唯一能喚醒小金人的方式，就是在打賞箱投錢。他就會像被施予魔法一樣活了起來，扭轉身體關節的方式就像機器人，並向遊客握手致謝，或是比YA合影，帶給遊客驚喜和歡笑。

記者上前詢問可否採訪時，小金人也只是緩慢地比出ok的手勢，不發一語，記者就將名片投遞至打賞箱，默默等待回應。他事後解釋，在表演過程中「不能突然睜開眼睛或講話」，這是表演的專業，也是對行動藝術的尊重。

「淡水小金人」本名林嘉文，綽號蚊子，今年40歲，屏東人，原本在南部當街舞老師10多年，但發現「快30歲了，卻沒什麼存款」，於是興起轉換跑道的念頭。11年前開始在高屏地區表演行動藝術，在當時非常少見，不少遊客都覺得很新鮮有趣。

6、7年前，林嘉文「北漂」到平常日遊客也很多的淡水固定演出，以雕像結合機械舞的行動藝術打響名號，獲得遊客熱烈迴響，也受邀活動演出，淡水輕軌通車典禮、台南購物節等，都看得到他的身影。

他表示，以前跳街舞時，就有訓練機械舞手腕運動，一開始，他以機械結合走動的表演打開知名度；現在進化到結合魔術，讓人摸不著頭緒的騰空椅子，加上爐火純青的機械動作元素，幾乎已成淡水的一道風景。

為了行動藝術表演，林嘉文要忍受諸多不便，淡水不只冬天寒風刺骨，夏季也特別炎熱，如何能對抗高溫？他說，表演一個小時，就要休息喝個水，「要盡量保持冷靜，太浮躁反而會容易中暑」。除此之外，小金人表演的站台加底座重達20公斤，為了搬運這些器材，加上長時間姿勢不良，還造成林嘉文的腰傷。

即便如此，林嘉文還是認為，這份工作會一直持續下去，最大原因就是因為喜歡和觀眾互動，看到小朋友、中老年人、各國遊客好奇、驚喜的表情，也是他的成就感來源。

未來他還會在造型上求新求變，至今已換了8、9個造型，接下來還有結合電動翅膀的設計，希望帶給觀眾更多歡笑。

過年期間，林嘉文會在淡水街頭持續演出，他也藉此對遊客表達感謝之意，「謝謝你們願意停下來看我的表演，對我的支持，我會努力把藝術帶給大家，讓更多人看到。」

淡水街舞
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