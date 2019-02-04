影／被要求做「王世堅果飲」 柯P大喊：喝了會烙屎

2019-02-04 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



受到「韓流」影響，台北市長柯文哲網路聲量明顯下降不少，甚至臉書還傳出「退讚潮」，為了維持網路話題，柯文哲選在農曆春節期間和四位網紅合作，推出「過年特別節目」，包括今晚除夕夜眼球中央電視台的「春節聯歡晚會」、明天初一(5日)的老天鵝娛樂、初二(6日)的HowHow、初四(8日)的千千進食中。

其中老天鵝娛樂邀柯「做年菜」，影片精華今搶先曝光，只見柯文哲和「學姊」黃瀞瑩一塊上老天鵝娛樂，一開頭主辦單位就邀柯文哲做「王世堅果飲」，不過卻遭柯文哲吐槽「這個喝了一定會烙屎」，還說「我有騙你嗎」、「我有失言嗎」，沒有吧。

隨後柯文哲則是被要求做pizza，不過「菜名」也相當特別，叫做「義腸施鹽窯烤柯pizza」(異常失言的諧音)，只見柯文哲詢問「我們現在要怎麼做」，主辦單位卻立刻放出市議員王世堅的「音效」，大喊「愛怎麼做就怎麼做，自由發揮」，讓柯文哲頓時大笑說「太好了」。

有趣的是，柯文哲先把麵團捏出一個「台灣」的形狀，還笑說不知不覺就變成台灣了，隨後抹上紅醬，則是戲稱「這就是抹紅」，還說以自己的經驗，抹紅接下來就是抹黃、抹黑，因為他們也想不出什麼好方法，也只有這招對付他而已。

不過正當柯文哲把所有料都鋪在pizza上，還很有架式的撒鹽，並將醬料拍平時，因動作太過認真，讓一旁的學姊忍不住笑個不停。柯文哲則說，這有什麼不好，看起來就很好吃，而且料好就好，你管他的，吃到肚子最後還不是一樣。