影／會噗斥噗斥叫的海鮮湯泡飯 冬季限定大受歡迎

2019-02-03 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



福容大飯店福隆店，去年11月推出的海鮮湯泡飯，現點現做還有桌邊服務，飯粒加入滾燙湯汁中，發出「噗斥噗斥」聲響，讓人嘖嘖稱奇，只要一桌點這道菜，其他桌都想跟進，鍋內滿滿的海鮮料多實在，視覺味覺聽覺都是一大享受，而且很飽足，駐店副總經理陳柏宏說，他們試了十多次才開發出這道菜，海鮮都是在地採買，別人能抄襲做法，卻買不到如此新鮮海產。

副主廚方榮華說，去年有一天，有位客人說他想吃海鮮粥，他想用白飯煮或生米煮，都要花時間，而且粥煮過熟會糊掉，用果汁機打碎，好像孩子在吃，沒口感，他靈感一來，想起爆米香，用白飯油炸，撈起來，再放入滾燙的高湯中，炸過的飯會膨脹變空心，遇湯吸水吸熱會發出聲響，又能瞬間吸收海鮮湯汁。

駐店副總經理陳柏宏說，他們試了十多次才開發出這道菜，這道菜去年11月推出非常受歡迎，主廚親自挑選地方海鮮食材，以螃蟹、中捲、鮮蝦、淡菜，魚片，蝦子等，加上高麗菜，和菇類熬煮，高貴不貴，一鍋800元，五到六人份，吃完全身都暖了起來。

他們試過從廚房煮好端出來，但效果普通，後來改為桌邊服務，讓客人看見米香在湯裡跳動，有味覺有嗅覺，滾燙的米香下到高湯裡，還會發出噗斥噗斥聲響，客人參與這道菜的部分製作過程，大家都會驚喜連連，問個不停，只要有一桌點這道菜，隔壁桌就會哇哇叫，跟著點。

另一道很受歡迎的九宮格豆花，上桌靜置一下子，傳統豆花就大功告成，主廚提供九宮格的料拌著吃，很有趣的體驗。