迎接金豬年 奇美打造大金豬晶英酒店山豬雕塑展

2019-02-03 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



迎接金豬年的到來，奇美食品幸福工廠打造三米高大金豬，並在新的一年舉辦「金豬許願活動 體驗幸福送幸福」，邀請大家攜手做公益，發揮愛心幫助弱勢孩童美夢成真；台南晶英展出排灣族藝術家-巴豪嵐・吉嵐為「原動力革命」所創作的山豬雕塑，近50隻充滿故事且特色獨具的雕塑作品將以「小山豬壯遊寶島」為名於酒店的公共空間進行巡迴展示，祝大家新春愉快。

奇美食品幸福工廠打造三米高大金豬，在新的一年舉辦「金豬許願活動 體驗幸福送幸福」，邀請大家攜手做公益，發揮愛心幫助弱勢孩童美夢成真！館內同時舉辦拓金豬春聯、扭蛋福袋、骰來好運等應景活動；三米高金豬以站立的造型呈現，要期勉奇美食品幸福工廠在新的一年愈站愈穩，也祝福大家「豬事大吉」，展期將持續展出到年底。