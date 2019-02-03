「解憂雜貨店」 連4年居北市圖借閱冠軍

2019-02-03 15:47 中央社 台北3日電



台北市立圖書館公布2018年借閱排行榜，文學類作品中，日本作家東野圭吾的「解憂雜貨店」已連續4年是排行榜冠軍；非文學類以心理勵志書籍最受青睞，理財類緊追在後。

北市圖1日公布年度統計數據，並發表2018台北閱讀力觀察報告，文學類作品借閱排行榜前20名內，東野圭吾的作品就佔了9本，其中，「解憂雜貨店」因被翻拍為電影，持續獨占鰲頭，連續4年為借閱冠軍，2018年借閱次數為2642冊，也是唯一突破2000借閱數的熱門書籍。

其他如日本作家川口俊和的「在咖啡冷掉之前」、小川糸的「山茶花文具店」以及英國作家阿嘉莎．克莉絲蒂（Agatha Christie）的「東方快車謀殺案」等書，因被改編為影視作品，成功引起讀者興趣，也擠進文學類借閱排行榜20名內。

台灣作品則有謝金魚的「崩壞國文：長安水邊多魯蛇？唐代文學與它們的作者」、林奕含的「房思琪的初戀樂園」入榜，前者以詼諧口吻闡述唐代古人趣事，後者以性侵倖存者視角書寫性與權力的暴力關係。

非文學類部分，以心理勵志類書籍最受喜愛，共9本入榜，並囊括排行榜前4名，冠軍是艾瑞克森（Anders Ericsson）的「刻意練習：原創者全面解析，比天賦更關鍵的學習法」，借閱次數達1697次，預約次數有4257次。

北市圖報告指出，顯見台北人面對數位化與智慧化的社會變動，展現與時俱進的學習力。

童書部分，台灣繪本作家賴馬的「愛哭公主」，已4年奪下排行榜冠軍寶座；其他則以日本作家表現最亮眼，共9本作品入榜；值得關注的是，英國作家J.K.羅琳所著「哈利波特」系列的第七集與第五集重新回到童書借閱排行榜，高居第二名與第四名。

北市圖在2018年總館藏量達824萬1033冊，每位市民擁書量3.09冊，與2017年相比，每人增加0.11冊。數據顯示，2018年全年共1696萬7633人次進館，外借圖書1287萬1513冊，連續8年突破千萬，連續5年超過1200萬冊。

數據也指出，台北市民各年齡層歷來最偏愛語言文學類，2018年總借閱量達529萬7382冊，佔總借閱冊數的41.16%；其次為藝術類，共有161萬6919借閱冊數，佔總借閱冊數的12.56%。

另外，數位閱讀方面，閱讀電子書人數比2017年增加22.22%，閱讀冊數成長8.29%。